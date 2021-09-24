Происшествия

57 минут назад

В столкновении «Фольксвагена» и «Рено» пострадал 34-летний водитель

1 695
#Авария #ДТП
1
В столкновении «Фольксвагена» и «Рено» пострадал 34-летний водитель

За сутки на дорогах Липецкой области пострадали три человека.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 23 сентября в Липецке на проспекте Победы столкнулись автомобили «Фольксваген» с 47-летней женщиной за рулем и «Рено» под управлением 34-летнего водителя. В аварии получил травму водитель «Рено». Причиной столкновения стало нарушение очередности проезда.

В Ельце на улице Советской 58-летний водитель автобуса «ПАЗ» на нерегулируемом пешеходном наехал на 74-летнюю женщину. С травмами ее госпитализировали. Причиной ДТП стало нарушение правил проезда пешеходного перехода.

В Данкове на улице Зайцева 34-летний водитель «Дэу-Нексии» сбил движущегося в попутном направлении 74-летнего велосипедиста. Пенсионера госпитализировали. Причиной ДТП стал неправильный выбор дистанции.

23 сентября на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3488 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 9 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 83.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации был зарегистрирован 3001 случай превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.

На дорогах региона зафиксировано 26 случаев механического столкновения автомобилей.
1 695
#Авария #ДТП
1

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Аня

57 секунд назад
Очень странная авария на фото. Кто куда ехал? Рено что, на 180 градусов развернуло?
ответить

Еще в рубрике

В Липецке напали на доставщика еды
#грабеж #ограбление
7
В Липецке напали на доставщика еды

49 минут назад

Происшествия
В Ельце вычислили карманницу
#кража #рынок #карманная кража
3
В Ельце вычислили карманницу

сегодня, 09:55

Происшествия
В Липецкой области снова в лесу заблудились грибники
#заблудившиеся грибники
12
В Липецкой области снова в лесу заблудились грибники

сегодня, 08:51

Происшествия
Липчанин освободился из колонии и в тот же день ограбил на улице девушку
#ограбление
12
Липчанин освободился из колонии и в тот же день ограбил на улице девушку

сегодня, 08:38

Происшествия
В Липецке «ГАЗель» провалилась в коммунальный раскоп
#автомобиль #ремонт сетей
9
В Липецке «ГАЗель» провалилась в коммунальный раскоп

сегодня, 08:17

Происшествия
В Севастополе начинается суд над закладчиком наркотиков из Липецка
#наркотики
7
В Севастополе начинается суд над закладчиком наркотиков из Липецка

вчера, 20:01

Происшествия