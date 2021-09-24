В столкновении «Фольксвагена» и «Рено» пострадал 34-летний водитель

За сутки на дорогах Липецкой области пострадали три человека.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 23 сентября в Липецке на проспекте Победы столкнулись автомобили «Фольксваген» с 47-летней женщиной за рулем и «Рено» под управлением 34-летнего водителя. В аварии получил травму водитель «Рено». Причиной столкновения стало нарушение очередности проезда.



В Ельце на улице Советской 58-летний водитель автобуса «ПАЗ» на нерегулируемом пешеходном наехал на 74-летнюю женщину. С травмами ее госпитализировали. Причиной ДТП стало нарушение правил проезда пешеходного перехода.



В Данкове на улице Зайцева 34-летний водитель «Дэу-Нексии» сбил движущегося в попутном направлении 74-летнего велосипедиста. Пенсионера госпитализировали. Причиной ДТП стал неправильный выбор дистанции.



23 сентября на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3488 нарушений ПДД.



За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 9 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 83.



С помощью автоматических комплексов видеофиксации был зарегистрирован 3001 случай превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.



На дорогах региона зафиксировано 26 случаев механического столкновения автомобилей.

