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46 минут назад
Роскосмос выделил деньги для замены МКС и подготовке полетов на Луну
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Общая стоимость контракта — 1,7 миллиарда рублей.
"Роскосмос" объявил тендер на проведение научно-исследовательских работ для изучения проблемных вопросов программы пилотируемых полетов на Луну, - говорится в материалах госкорпорации на сайте госзакупок.
Роскосмос также выделил деньги на проект Российской орбитальной служебной станции (РОСС), которая должна стать заменой Международной космической станции (МКС), - передает РИА Новости.
Из документов следует, что РОСС будет включать семь модулей: базовый блок (запускается перспективной ракетой «Союз-5»), свободнолетающий, шлюзовой и трансформируемый модули (выводится носителями «Союз-2»), лабораторный и универсальный узловой модули и модуль-стапель (запускается тяжелыми ракетами «Ангара-А5»).
По итогам работы необходимо разработать требования к космической технике для подобных миссий. Общая стоимость контракта — 1,7 миллиарда рублей, - отмечается в материалах.
В рамках данного тендера «Роскосмос» объявил конкурс на проведение работ по тематике пилотируемых полетов на Луну. Для отправки человека к Луне планируется использовать ракету «Ангара» и малый транспортный корабль (МТК).
"Цели научно-исследовательской работы: разработка предложений, рекомендаций, требований к перспективным технологиям, элементам и системам изделий ракетно-космической техники, обеспечивающим надежную реализацию пилотируемых полетов к Луне, работе космонавтов на окололунной орбите и поверхности Луны, с учетом необходимости решения медико-биологических проблем", — отмечается в материалах.
О том, что на первом этапе лунной программы будут использовать "Ангару", глава госкорпорации Дмитрий Рогозин написал в Facebook в декабре 2020 года. По его словам, к полетам на сверхтяжелой ракете, которую создадут на основе новых технических решений, планируется перейти на втором этапе. Рогозин также указывал, что сроки ее создания будут отложены по сравнению с предыдущим проектом.
Роскосмос также выделил деньги на проект Российской орбитальной служебной станции (РОСС), которая должна стать заменой Международной космической станции (МКС), - передает РИА Новости.
Из документов следует, что РОСС будет включать семь модулей: базовый блок (запускается перспективной ракетой «Союз-5»), свободнолетающий, шлюзовой и трансформируемый модули (выводится носителями «Союз-2»), лабораторный и универсальный узловой модули и модуль-стапель (запускается тяжелыми ракетами «Ангара-А5»).
По итогам работы необходимо разработать требования к космической технике для подобных миссий. Общая стоимость контракта — 1,7 миллиарда рублей, - отмечается в материалах.
В рамках данного тендера «Роскосмос» объявил конкурс на проведение работ по тематике пилотируемых полетов на Луну. Для отправки человека к Луне планируется использовать ракету «Ангара» и малый транспортный корабль (МТК).
"Цели научно-исследовательской работы: разработка предложений, рекомендаций, требований к перспективным технологиям, элементам и системам изделий ракетно-космической техники, обеспечивающим надежную реализацию пилотируемых полетов к Луне, работе космонавтов на окололунной орбите и поверхности Луны, с учетом необходимости решения медико-биологических проблем", — отмечается в материалах.
О том, что на первом этапе лунной программы будут использовать "Ангару", глава госкорпорации Дмитрий Рогозин написал в Facebook в декабре 2020 года. По его словам, к полетам на сверхтяжелой ракете, которую создадут на основе новых технических решений, планируется перейти на втором этапе. Рогозин также указывал, что сроки ее создания будут отложены по сравнению с предыдущим проектом.
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