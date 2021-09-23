Происшествия

сегодня, 09:14

Полицейские задержали подозреваемых в разбойном нападении на пивной бар

3 1494
#разбой

Сотрудники МОМВД России «Данковский» задержали двух мужчин, подозреваемых в разбойном нападении на пивной бар в Данкове. Преступление было совершено вечером 21 сентября в баре на улице Карла Маркса.

Загрузка плеера
«Двое мужчин в масках зашли в бар. За стойкой персонала находилась 37-летняя продавец-кассир. Угрожай ножом женщине, один из злоумышленников прижал её к стене, а второй в это время забрал из кассы 5 525 рублей. После того как грабители покинули заведение, продавец сообщила о случившемся в полицию», - сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Оперативники уголовного розыска по подозрению в преступлении задержали неработающих, ранее судимых за грабеж и причинение телесных повреждений 35-летнего и 23-летнего жителей Данкова. Часть похищенных денег подозреваемые успели потратить.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (разбой). Подозреваемые задержаны на 48 часов в порядке ст. 91 УПК РФ. Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти
3 1494
#разбой

Комментарии (3)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Опер

3 минуты назад
Какой бар, такие и налетчики)
ответить

МИРОТВОРЕЦ

13 минут назад
до десяти к двадцатому постарайтесь успеть сдать все анализы
ответить

44 минуты назад

39 минут назад
"наказание в виде лишения свободы на срок до десяти" - чего? Часов?
ответить

Еще в рубрике

47-летняя женщина пошла на «красный» и погибла под колесами «Лады-Гранты»
#Авария #ДТП
47-летняя женщина пошла на «красный» и погибла под колесами «Лады-Гранты»

22 минуты назад

Происшествия
Сегодня педсовет рассмотрит вопрос о продолжении учёбы зачинщиц драки в липецком техникуме
#драка #избиение #техникум
Сегодня педсовет рассмотрит вопрос о продолжении учёбы зачинщиц драки в липецком техникуме

25 минут назад

Происшествия
В Липецке машина с украинскими номерами выехала на встречную полосу, два человека в больнице
#ДТП
12
В Липецке машина с украинскими номерами выехала на встречную полосу, два человека в больнице

вчера, 17:01

Происшествия
После скандала в техникуме липчанам рассказали, куда жаловаться столкнувшимся с травлей
#драка #избиение #техникум
61
После скандала в техникуме липчанам рассказали, куда жаловаться столкнувшимся с травлей

вчера, 15:47

Происшествия
В здании мирового суда в Липецке обнаружен подозрительный сверток
#обнаружение подозрительного предмета
8
В здании мирового суда в Липецке обнаружен подозрительный сверток

вчера, 15:36

Происшествия
Пропавших детей нашли
#поиск пропавших
5
Пропавших детей нашли

вчера, 14:08

Происшествия