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Полицейские задержали подозреваемых в разбойном нападении на пивной бар
Сотрудники МОМВД России «Данковский» задержали двух мужчин, подозреваемых в разбойном нападении на пивной бар в Данкове. Преступление было совершено вечером 21 сентября в баре на улице Карла Маркса.
Оперативники уголовного розыска по подозрению в преступлении задержали неработающих, ранее судимых за грабеж и причинение телесных повреждений 35-летнего и 23-летнего жителей Данкова. Часть похищенных денег подозреваемые успели потратить.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (разбой). Подозреваемые задержаны на 48 часов в порядке ст. 91 УПК РФ. Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти
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44 минуты назад