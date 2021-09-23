Полицейские задержали подозреваемых в разбойном нападении на пивной бар

Сотрудники МОМВД России «Данковский» задержали двух мужчин, подозреваемых в разбойном нападении на пивной бар в Данкове. Преступление было совершено вечером 21 сентября в баре на улице Карла Маркса.

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«Двое мужчин в масках зашли в бар. За стойкой персонала находилась 37-летняя продавец-кассир. Угрожай ножом женщине, один из злоумышленников прижал её к стене, а второй в это время забрал из кассы 5 525 рублей. После того как грабители покинули заведение, продавец сообщила о случившемся в полицию», - сообщает пресс-служба областного управления МВД.



Оперативники уголовного розыска по подозрению в преступлении задержали неработающих, ранее судимых за грабеж и причинение телесных повреждений 35-летнего и 23-летнего жителей Данкова. Часть похищенных денег подозреваемые успели потратить.



Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (разбой). Подозреваемые задержаны на 48 часов в порядке ст. 91 УПК РФ. Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти

