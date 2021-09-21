Михаил Тарасенко: «Каждый голос липчан в мою поддержку – знак доверия, который считаю важным оправдать»

Выборы на территории Липецкой области признаны состоявшимися. Облизбирком провел заседание, на котором подписаны протоколы о результатах голосования за кандидатов в депутаты Государственной Думы РФ, а также об итогах выборов в Липецкий областной Совет депутатов.

Избранным депутатом Госдумы от Липецкой области по одномандатному округу №115 стали Михаил Тарасенко. Его поддержали 48,07% избирателей - 11 4494 человек всего по области и 16 834 в Липецке, в частности. Тарасенко был выдвинут партией «Единая Россия».



«Каждый голос липчан в мою поддержку – знак доверия, которое считаю важным оправдать, - прокомментировал итоги голосования Михаил Тарасенко. – В ходе кампании собраны тысячи обращений и наказов. Все они обобщаются, систематизируются и станут основой для определения направлений работы в Госдуме РФ восьмого созыва».



