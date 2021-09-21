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В Москве загорелся электробус

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Это произошло впервые за три года эксплуатации электробусов

В Москве ночью на дублере Дмитровского шоссе загорелся электробус 2018 года выпуска. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Департамент транспорта. Машина направлялась в парк, пассажиров в ней не было.

"Это первый случай за все три года эксплуатации техники", - отметили в департаменте.

Уточняется, что машина обслуживалась в рамках контракта жизненного цикла, что означает долгосрочное обслуживание и ремонт со стороны поставщика, а также полное участие в разборе причин. Предварительная причина, по мнению производителя ("КАМАЗ"): короткое замыкание электропроводки в приборной панели водителя, человеческий фактор пока не исключается.

Водитель был должным образом обучен работать на электробусе и вовремя обесточил батарейные блоки.

Машина была застрахована. Руководство "Мосгортранса" инициировало служебное расследование случившегося, в котором примут участие представители "КАМАЗа".
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