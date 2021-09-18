В России
19 минут назад
Лесной пожар произошёл в Воронеже рядом с жилыми домами
В Воронеже на ул. 45 Стрелковой дивизии рядом с домом №259 загорелся лес. Об этом 18 сентября сообщили очевидцы в сообществе «Мой и твой Воронеж» в соцсети «Вконтакте».
В региональном управлении МЧС для издания «МОЁ! Online» уточнили, что горел мусор на площади 1 кв. метр. Пожар быстро потушили. Пострадавших нет.
Несмотря на дождливую погоду, в регионе всё ещё действует противопожарный режим. За сжигание мусора в лесу нарушителям грозит штраф от 2 до 4 тысяч рублей.
В региональном управлении МЧС для издания «МОЁ! Online» уточнили, что горел мусор на площади 1 кв. метр. Пожар быстро потушили. Пострадавших нет.
Несмотря на дождливую погоду, в регионе всё ещё действует противопожарный режим. За сжигание мусора в лесу нарушителям грозит штраф от 2 до 4 тысяч рублей.