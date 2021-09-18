В России

19 минут назад

Лесной пожар произошёл в Воронеже рядом с жилыми домами

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В Воронеже на ул. 45 Стрелковой дивизии рядом с домом №259 загорелся лес. Об этом 18 сентября сообщили очевидцы в сообществе «Мой и твой Воронеж» в соцсети «Вконтакте».

В региональном управлении МЧС для издания «МОЁ! Online» уточнили, что горел мусор на площади 1 кв. метр. Пожар быстро потушили. Пострадавших нет.

Несмотря на дождливую погоду, в регионе всё ещё действует противопожарный режим. За сжигание мусора в лесу нарушителям грозит штраф от 2 до 4 тысяч рублей.
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