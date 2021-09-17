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В Курске экс-начальник отделения уголовного розыска УМВД получил 1,5 года колонии-поселения
17 сентября в Ленинском районном уде Курска вынесен приговор бывшему начальнику отделения управления уголовного розыска УМВД России по Курской области Олегу Голдинову, который в пьяном виде врезался в автомобиль, оскорбил и несколько раз ударил инспектора ДПС.
В травмпункте у инспектора ДПС зафиксировали следы побоев. Олега Голдинова уволили со службы по отрицательным мотивам и возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.
В суде Олег Голдинов объяснял, что не отказывался проходить медосвидетельствование и не проявлял агрессии, пока не увидел угрозы для своей жены. По версии бывшего полицейского, Киреев толкал и оскорблял его жену, а он подошёл, представился и попросил автоинспектора умерить пыл. Голдинов даже писал заявление на Киреева и его напарника. Но сотрудники полиции отказались возбуждать уголовное дело в отношении инспекторов ГИБДД.
В результате суд приговорил Олега Голдинова к 1,5 годам лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, его лишили права занимать определённые должности. В колонию-поселение он должен прибыть самостоятельно после вступления приговора в законную силу.