В Курске экс-начальник отделения уголовного розыска УМВД получил 1,5 года колонии-поселения

17 сентября в Ленинском районном уде Курска вынесен приговор бывшему начальнику отделения управления уголовного розыска УМВД России по Курской области Олегу Голдинову, который в пьяном виде врезался в автомобиль, оскорбил и несколько раз ударил инспектора ДПС.





В травмпункте у инспектора ДПС зафиксировали следы побоев. Олега Голдинова уволили со службы по отрицательным мотивам и возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.



В суде Олег Голдинов объяснял, что не отказывался проходить медосвидетельствование и не проявлял агрессии, пока не увидел угрозы для своей жены. По версии бывшего полицейского, Киреев толкал и оскорблял его жену, а он подошёл, представился и попросил автоинспектора умерить пыл. Голдинов даже писал заявление на Киреева и его напарника. Но сотрудники полиции отказались возбуждать уголовное дело в отношении инспекторов ГИБДД.



В результате суд приговорил Олега Голдинова к 1,5 годам лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, его лишили права занимать определённые должности. В колонию-поселение он должен прибыть самостоятельно после вступления приговора в законную силу.



Как сообщают «Курские известия» , 20 ноября 2020 года в Курске на улице Суворовской автомобиль «Лада Гранта» въехал в припаркованную «ГАЗель». Прибывший на место аварии старший инспектор ДПС Киреев выяснил, что за рулём служебной «Лады» находился Олег Голдинов. Киреев предположил, что он пьян. Олег Голдинов уверял, что автомобилем управляла его жена. Он не хотел, чтобы об этих событиях узнали на работе, и просил не поднимать шум. Киреев же собирался провести обследование водителя на состояние опьянения, а затем составить протокол. Тогда Голдинов несколько раз ударил коллегу, сопровождая удары нецензурной бранью и оскорблениями. Киреев снял происходящее на камеру смартфона.В травмпункте у инспектора ДПС зафиксировали следы побоев. Олега Голдинова уволили со службы по отрицательным мотивам и возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.В суде Олег Голдинов объяснял, что не отказывался проходить медосвидетельствование и не проявлял агрессии, пока не увидел угрозы для своей жены. По версии бывшего полицейского, Киреев толкал и оскорблял его жену, а он подошёл, представился и попросил автоинспектора умерить пыл. Голдинов даже писал заявление на Киреева и его напарника. Но сотрудники полиции отказались возбуждать уголовное дело в отношении инспекторов ГИБДД.В результате суд приговорил Олега Голдинова к 1,5 годам лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, его лишили права занимать определённые должности. В колонию-поселение он должен прибыть самостоятельно после вступления приговора в законную силу.