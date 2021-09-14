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Под Ельцом реконструируют построенную в прошлом году лыжную трассу

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#строительство #лыжи
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Под Ельцом реконструируют построенную в прошлом году лыжную трассу

Появятся затяжные подъемы и крутые спуски.

К новому лыжному сезону в Елецком районе реконструируют построенную в прошлом году лыжную трассу. Причём технику для модернизации трассы безвозмездно предоставили районные дорожно-строительные организации.

В прошлом году на новой трассе прошла «Лыжня России». Изначально на трассе под Ельцом были предусмотрены четыре дистанции: 500 метров, один, два и пять километров. Теперь меняется маршрут, а сама трасса станет более экстремальной.

- Меняется маршрут: на трассе, протяженностью три километра, появятся затяжные подъемы и крутые спуски, - рассказала глава Елецкого района Олег Семенихин на своей странице в Инстаграм.

Лыжная трасса расположена при въезде в посёлок Ключ Жизни.

Фото - instagram.com/semenikhin907

319
#строительство #лыжи
1

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