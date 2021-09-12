Происшествия
сегодня, 09:41
На спецполигоне под Липецком уничтожили мину и гранату
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На полигоне Липецкого района спасателями аварийно-спасательного отряда была уничтожена 120-миллиметровая минометная мина времен Великой Отечественной войны, изъятая в Краснинском районе Липецкой области.
Там же спасатели уничтожили и гранату Ф-1, переданную сотрудниками ОМВД России «Чаплыгинский», сообщили в управлении государственной противопожарной службы Липецкой области.
Фото: ugpss48.ru
Там же спасатели уничтожили и гранату Ф-1, переданную сотрудниками ОМВД России «Чаплыгинский», сообщили в управлении государственной противопожарной службы Липецкой области.
Фото: ugpss48.ru
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