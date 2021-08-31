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сегодня, 17:41
Липецкий областной суд оставил без изменений приговор Сергею Иванову
Экс-глава Тербунского района намерен отстаивать свою невиновность в первом кассационном суде общей юрисдикции в Саратове.
Коллегия Липецкого областного суда в составе трёх судей под председательством Юрия Новичкова рассмотрела апелляционную жалобу бывшего главы Тербунского района Сергея Иванова на приговор Задонского районного суда.
Ранее судья Задонского суда Анна Дуванова приговорила Сергея Иванова по обвинению в превышении служебных полномочий (п. «в» части третьей статьи 286-й УК РФ) к трем лишения свободы условно с испытательным сроком в два года и с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, а также организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в органах власти, в государственных учреждениях, в муниципальных учреждениях и органах местного самоуправления сроком на два года.
По версии следствия, Сергей Иванов как глава Тербунского района, не имея полномочий по распоряжению полезными ископаемыми и выдаче разрешений на их добычу, позволил предпринимателю Сабиру Кадырову (его ООО «Сельхозинвест» строило в деревне Дубровка Урицкого сельсовета плодоовощное хранилище) с апреля по июнь 2019 года добыть и вывезти с территории карьера 14 тысяч тонн песка. В результате незаконной добычи полезного ископаемого государству, как сочли правоохранительные органы, был причинен ущерб на сумму более трех миллионов ста тысяч рублей.
Следствие по делу Сергея Иванова продолжалось два года. За это время Иванова отстранили от руководства Тербунским районом, вывели из руководства областным отделением «Единой Россия» и временно приостановили его членство в партии.
Уголовное дело экс-главы района начали рассматривать в феврале этого года. Гособвинитель Анастасия Федосеева в первом заседании огласила обвинительное заключение, подводя суд к мнению, что Сергей Иванов действовал в личных интересах, пытаясь создать себе в глазах окружающих реноме крепкого хозяйственника. Сам подсудимый вины в предъявленном обвинении не признал.
В суде Сергей Иванов заявлял о надуманно в отношении него уголовном деле. Адвокаты подсудимого во время процесса настаивали на том, что в материалах уголовного дела нет ни одного документа за подписью Сергея Иванова, которые бы утверждали, что он получил хотя бы какую-то выгоду от того, что песок из сельского месторождения, которое используется местными жителями вот уже два века, использовался для строительства овощехранилища.
Кстати, «Сельхозинвест» возместил причиненный государству ущерб в полном объеме. Также юридическое лицо выплатило административный штрафа в размере 800 тысяч рублей.
Суд первой инстанции отчасти согласился с позицией обвинения, переквалифицировав обвинение на более мягкое - по части второй статьи 286 УК РФ. Тем не менее, Сергей Иванов обжаловал приговор.
Коллегия судей Липецкого областного суда рассмотрела материалы дела, выслушала возражения со стороны адвокатов и самого Сергея Иванова. По его словам, суд первой инстанции не в полной мере оценил доказательства.
- Из 140 телефонных разговоров к делу приобщили только четырнадцать. Но на других записях слышно, как я обращался в полицию, в ГИБДД, чтобы они пресекли нарушение и отреагировали на жалобы жителей о пыли. А когда глава сельсовета позвонила и сказала, что жители хотят выложить видеозаписи грузовиков в интернет, я ей прямо сказал, чтобы выкладывали, так как проблема не должна замалчиваться, - заявил в Задонском суде Сергей Иванов.
Но в итоге коллегия Липецкого областного суда оставила приговор без изменений. Сергей Иванов и его адвокат заявили, что с таким решением не согласны и намерены подавать кассационную жалобу в первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове.
Ранее судья Задонского суда Анна Дуванова приговорила Сергея Иванова по обвинению в превышении служебных полномочий (п. «в» части третьей статьи 286-й УК РФ) к трем лишения свободы условно с испытательным сроком в два года и с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, а также организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в органах власти, в государственных учреждениях, в муниципальных учреждениях и органах местного самоуправления сроком на два года.
По версии следствия, Сергей Иванов как глава Тербунского района, не имея полномочий по распоряжению полезными ископаемыми и выдаче разрешений на их добычу, позволил предпринимателю Сабиру Кадырову (его ООО «Сельхозинвест» строило в деревне Дубровка Урицкого сельсовета плодоовощное хранилище) с апреля по июнь 2019 года добыть и вывезти с территории карьера 14 тысяч тонн песка. В результате незаконной добычи полезного ископаемого государству, как сочли правоохранительные органы, был причинен ущерб на сумму более трех миллионов ста тысяч рублей.
Следствие по делу Сергея Иванова продолжалось два года. За это время Иванова отстранили от руководства Тербунским районом, вывели из руководства областным отделением «Единой Россия» и временно приостановили его членство в партии.
Уголовное дело экс-главы района начали рассматривать в феврале этого года. Гособвинитель Анастасия Федосеева в первом заседании огласила обвинительное заключение, подводя суд к мнению, что Сергей Иванов действовал в личных интересах, пытаясь создать себе в глазах окружающих реноме крепкого хозяйственника. Сам подсудимый вины в предъявленном обвинении не признал.
В суде Сергей Иванов заявлял о надуманно в отношении него уголовном деле. Адвокаты подсудимого во время процесса настаивали на том, что в материалах уголовного дела нет ни одного документа за подписью Сергея Иванова, которые бы утверждали, что он получил хотя бы какую-то выгоду от того, что песок из сельского месторождения, которое используется местными жителями вот уже два века, использовался для строительства овощехранилища.
Кстати, «Сельхозинвест» возместил причиненный государству ущерб в полном объеме. Также юридическое лицо выплатило административный штрафа в размере 800 тысяч рублей.
Суд первой инстанции отчасти согласился с позицией обвинения, переквалифицировав обвинение на более мягкое - по части второй статьи 286 УК РФ. Тем не менее, Сергей Иванов обжаловал приговор.
Коллегия судей Липецкого областного суда рассмотрела материалы дела, выслушала возражения со стороны адвокатов и самого Сергея Иванова. По его словам, суд первой инстанции не в полной мере оценил доказательства.
- Из 140 телефонных разговоров к делу приобщили только четырнадцать. Но на других записях слышно, как я обращался в полицию, в ГИБДД, чтобы они пресекли нарушение и отреагировали на жалобы жителей о пыли. А когда глава сельсовета позвонила и сказала, что жители хотят выложить видеозаписи грузовиков в интернет, я ей прямо сказал, чтобы выкладывали, так как проблема не должна замалчиваться, - заявил в Задонском суде Сергей Иванов.
Но в итоге коллегия Липецкого областного суда оставила приговор без изменений. Сергей Иванов и его адвокат заявили, что с таким решением не согласны и намерены подавать кассационную жалобу в первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове.
штабс-капитан Овечкин
Новый липчанин
Вася Чуклявый
Фокс
Мехземстрой
наталья
Ох,фотка какая,
Либерал
Мнение Народа