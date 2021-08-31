Общество

23 минуты назад

2500 учеников сядут за парты школ и ПТУ в исправительных колониях региона

151
#1 сентября #учебный год #УФСИН
2500 учеников сядут за парты школ и ПТУ в исправительных колониях региона

Некоторые из осужденных получат высшее образование, будучи в колонии

1 сентября начнется учебный год и для осужденных липецких исправительных колоний.  Как рассказали GOROD48 в УФСИН России по Липецкой области, в восьми исправительных учреждениях региона есть три школы и три ПТУ.  В профтеучилищах осужденные могут овладеть двумя десятками профессий, а в школах получить среднее образование. При этом, школы в колониях самые настоящие, со штатом учителей и директорами учебных заведений.

- В этом году за школьные парты сядут 617 осужденных, в профтехучилища пойдут более полутора тысяч человек. Высшее образования начнут или продолжат получать 17 человек. Больше всех студентов в ИК №6 – 13 человек, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УФСИН России по Липецкой области. Средний возраст учеников – до 30 лет.

1 сентября в школах липецких колоний проходит также как и в обычных учебных заведениях: линейка, напутственное слово руководства УФСИН, директоров школ, звонок и осужденные садятся за парты. 

Уроки для осужденных проводятся также как и в школах на свободе – по 45 минут. В день проводится по 4-5 уроков. Учатся в две смены, в зависимости от режима и от времени работы осужденных, ведь кроме учебы они еще и работают.

- К учебному году в образовательных учреждениях УФСИН России по Липецкой области готовы, проведены ремонты, закуплены канцелярские принадлежности учеников. Учебники, тетрадки, канцелярские принадлежности для осужденных закупаются за счет государства. Если осужденный ученик проявляет усердие и хорошо учится, он имеет поощрения, дополнительные свидания с родственниками, хорошая успеваемость влияет даже на условно-досрочное освобождение, - сообщили в пресс-службе пенитенциарного ведомства региона. 

Фото пресс-службы УФСИН России по Липецкой области
151
#1 сентября #учебный год #УФСИН

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Запрет на массовые мероприятия продлен с оговорками
#коронавирус
5
Запрет на массовые мероприятия продлен с оговорками

41 минуту назад

Общество
Территория Липецка увеличилась на 184 гектара
#экология
4
Территория Липецка увеличилась на 184 гектара

51 минуту назад

Общество
В Липецке хотят построить 5,2 км новых трамвайных путей
#трамвай
14
В Липецке хотят построить 5,2 км новых трамвайных путей

сегодня, 11:22

Общество
«Пусть все знают, как мы отдыхаем»
#соцсети #отпуск
2
«Пусть все знают, как мы отдыхаем»

сегодня, 10:42

Общество
«Карамелька» обошлась тербунцу в 25`000 рублей
#права #мультфильм
«Карамелька» обошлась тербунцу в 25`000 рублей

сегодня, 10:21

Общество
Задонску вернули первый храм
#храм
1
Задонску вернули первый храм

сегодня, 09:51

Общество