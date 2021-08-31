2500 учеников сядут за парты школ и ПТУ в исправительных колониях региона

Некоторые из осужденных получат высшее образование, будучи в колонии

1 сентября начнется учебный год и для осужденных липецких исправительных колоний. Как рассказали GOROD48 в УФСИН России по Липецкой области, в восьми исправительных учреждениях региона есть три школы и три ПТУ. В профтеучилищах осужденные могут овладеть двумя десятками профессий, а в школах получить среднее образование. При этом, школы в колониях самые настоящие, со штатом учителей и директорами учебных заведений.



- В этом году за школьные парты сядут 617 осужденных, в профтехучилища пойдут более полутора тысяч человек. Высшее образования начнут или продолжат получать 17 человек. Больше всех студентов в ИК №6 – 13 человек, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УФСИН России по Липецкой области. Средний возраст учеников – до 30 лет.



1 сентября в школах липецких колоний проходит также как и в обычных учебных заведениях: линейка, напутственное слово руководства УФСИН, директоров школ, звонок и осужденные садятся за парты.



Уроки для осужденных проводятся также как и в школах на свободе – по 45 минут. В день проводится по 4-5 уроков. Учатся в две смены, в зависимости от режима и от времени работы осужденных, ведь кроме учебы они еще и работают.



- К учебному году в образовательных учреждениях УФСИН России по Липецкой области готовы, проведены ремонты, закуплены канцелярские принадлежности учеников. Учебники, тетрадки, канцелярские принадлежности для осужденных закупаются за счет государства. Если осужденный ученик проявляет усердие и хорошо учится, он имеет поощрения, дополнительные свидания с родственниками, хорошая успеваемость влияет даже на условно-досрочное освобождение, - сообщили в пресс-службе пенитенциарного ведомства региона.



Фото пресс-службы УФСИН России по Липецкой области

