«Данные о найденном красноармейце поисковики только прислали, а вскоре звонит его внучка, и просит найти деда»

Более семидесяти лет по стране гулким эхом звучат отголоски самой страшной войны человечества

Сегодня в селе Ломовое Чаплыгинского района с воинскими почестями захоронили обнаруженные в Тверской области, под городом Зубцовском, останки красноармейца Михаила Васильевича Бобровского. Нашли его поисковики московского отряда «Витязь» 22 мая этого года.- Наши московские коллеги смогли прочитать найденный рядом с бойцом солдатский медальон. По данным медальона это был младший сержант Михаил Васильевич Бобровский, 1904 года рождения, уроженец села Ломовое ныне Чаплыгинского района Липецкой области, - рассказала GOROD48 председатель регионального Совета «Поисковое движение России» в Липецкой области, координатор регионального проекта «Без срока давности» Елена Кольцова. – Начались поиски близких Бобровского, оповещены администрация Чаплыгинского района, информация опубликована в СМИ. Прошел месяц, мы ехали с высоты Огурец, где перезахоронили двух красноармейцев – Клишина и Шильцова, также обнаруженных на полях боев, чьи имена сохранились в посмертных медальонах, и чьи родственники также нашлись и присутствовали на церемонии захоронения. Как раз примерно в эти дни были получены данные о найденном Бобровском, и по пути из Воловского района раздается телефонный звонок. Звонившая представляется, говорит, что телефон ей дали в администрации Чаплыгинского района, и просит оказать помощь в поисках не вернувшего с войны деда, его боевого пути, где погиб и как, и возможное место захоронения. Ситуация для поисков обычная, но как только она называет данные деда, то наступает сразу удивление граничащее с шоком – ищет она Михаила Васильевича Бобровского! Которого только нашли и как раз занимались поисками родственников.По словам Елены Кольцовой, поисковики видели всякое, сталкивались с разными ситуациями, но такое случилось впервые. Тем более, выяснилось, что родственники искали могилу защищавшего родину деда всю жизнь. Сначала дети, потом внуки. У Михаила Васильевича было двое сыновей и одна дочка. Сыновья уже умерли а вот дочка, Раиса Михайловна жива, ей сейчас девятый десяток, и она живет в Москве. Поисками же деда последние годы занималась внучка, Татьяна Александровна.23 августа останки бойца передали в Зубцовске представителям администрации Чаплыгинского района, а сегодня, после отпевания в храме, с воинскими почестями захоронили в Ломовом. На церемонии присутствовали родственники красноармейца, московские и липецкие поисковики, представители муниципалитета.