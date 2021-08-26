Экономика

10 минут назад

Липецкстат: треть платных услуг в Липецкой области пришлись на жилищно-коммунальные траты

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#платные услуги
Липецкстат: треть платных услуг в Липецкой области пришлись на жилищно-коммунальные траты

42 миллиарда 37,2 миллиона рублей составил объем платных услуг в Липецкой области за семь месяцев – по сравнению с прошлогодним он вырос в сопоставимых ценах на 12%, сообщает Липецкстат.  

Самые заметные траты традиционно приходятся на оплату жилищно-коммунальных услуг – 33% от всего объема платных услуг. Доля бытовых услуг составила 16%, 14% - это телекоммуникационные услуги, 12% - транспортные, 8% - медицинские, 7% - образовательные.  

Бытовых услуг населению было оказано в январе-июле на 6 миллиардов, 751,9 миллиона рублей, за год траты на эти цели выросли на 15%. В общем объеме бытовых услуг 25% составили услуги по техобслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования, 22% - по ремонту и строительству жилья и других построек, 13% - ритуальные услуги, 12% - услуги парикмахерских, отмечает Липецкстат. 
1 55
#платные услуги

Комментарии (1)

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гость1

6 минут назад
и это всё надо уложить в прожиточный минимум
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