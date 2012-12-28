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Происшествия
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сегодня, 09:15
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Грязинец растил на огороде коноплю: у него нашли килограмм марихуаны
Плантацию нашли участковые, а готовый наркотик обнаружился при обыске.
«Втайне от посторонних он незаконно культивировал растения, систематически рыхлил землю, удалял сорняки, осуществлял полив. Но преступление вскрыли участковые», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Во время обыска в сарае грязинца и на чердаке его дома полицейские нашли свыше 1056 граммов марихуаны и 347,7 грамма частей конопли.
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