Грязинец растил на огороде коноплю: у него нашли килограмм марихуаны

Плантацию нашли участковые, а готовый наркотик обнаружился при обыске.

46-летнего грязинца будут судить по обвинению в незаконном культивировании и хранении конопли. По данным следствия, на приусадебном участке он вырастил 42 куста наркосодержащего растения.«Втайне от посторонних он незаконно культивировал растения, систематически рыхлил землю, удалял сорняки, осуществлял полив. Но преступление вскрыли участковые», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Во время обыска в сарае грязинца и на чердаке его дома полицейские нашли свыше 1056 граммов марихуаны и 347,7 грамма частей конопли.