Липецкие пенсионеры получат путинскую выплату в сентябре

Для получения выплаты не требуется писать никаких дополнительных заявлений.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ об единовременной выплате пенсионерам по 10 000 рублей.



В Липецкой области около 372 тысяч пенсионеров. Все они и работающие, и не работающие получат эти деньги в сентябре 2021 года.



— Никаких заявлений на получение выплаты писать не нужно. У нас есть данные обо всех пенсионерах области. Пенсионный фонд работает над тем, чтобы люди получили выплату вместе с очередной пенсией, — пояснил управляющий отделением ПФР по Липецкой области Евгений Павлов.