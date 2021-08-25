Общество

39 минут назад

Липецкие пенсионеры получат путинскую выплату в сентябре

8 878
#выплаты
Липецкие пенсионеры получат путинскую выплату в сентябре

Для получения выплаты не требуется писать никаких дополнительных заявлений.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ об единовременной выплате пенсионерам по 10 000 рублей.

В Липецкой области около 372 тысяч пенсионеров. Все они и работающие, и не работающие получат эти деньги в сентябре 2021 года.

— Никаких заявлений на получение выплаты писать не нужно. У нас есть данные обо всех пенсионерах области. Пенсионный фонд работает над тем, чтобы люди получили выплату вместе с очередной пенсией, — пояснил управляющий отделением ПФР по Липецкой области Евгений Павлов.
8 878
#выплаты

Комментарии (8)

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1111

11 минут назад
5 лет х 12 месяцев=60. При пенсии даже в 10 тысяч каждый, кто пойдет на 5 лет позже, недополучит минимум 600. И тут тебе по 10000 как кость перед выборами, чтобы проголосили за ЕДР. Всё, 4 года можно не волноваться. И такая схема последние лет 20
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пенсионер Липецкий

16 минут назад
Ну , наконец-то ! Теперь-то мы заживём !! ахаха...
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мисс недоумение

17 минут назад
я никакой благодарности за эту подачку не испытываю. Просто нам вернули крохотную часть того, что мы должны получать по праву.
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Бюджетник

22 минуты назад
С бензина, ДКХ и роста продуктов больше заберет
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Думаю

24 минуты назад
По результатам выборов.Решили подкупить народ.
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Коммунист

26 минут назад
Главное чтобы правильно проголосовали.
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игорь дробков

27 минут назад
Дантон может взять 10 000 ливров!!!Но можно ли купить Дантона за 10 000 ливров???!!!))
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да уж

29 минут назад
каждый третий пенсионер
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