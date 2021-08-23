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Съемки фильма о подвиге дагестанских милиционеров и липецких омоновцев начнутся осенью
Фильм о событиях 5-го сентября 1999 года в селе Новолакское Республики Дагестан получил название «Высота 715». Трюки в фильме поставят голливудские каскадеры.
Съемками фильма занимается кинокомпания «Дагестан» совместно с центральной киностудией имени Горького.
Как сообщил GOROD48 участник боя в Новолакском Сергей Сковородин, съемки уже должны были начаться давно, но их отложили из-за пандемии.
- В фильме запланированы крупные массовые сцены, в массовках задействуется очень много народа, в том числе жителей села Новолакское, поэтом из-за пандемии их перенесли на осень. В сентябре я приглашен в Дагестан для консультаций по действиям липецких милиционеров в Новолакском, - рассказал Сергей Сковородин.
Как рассказал GOROD48 генеральный директор и продюсер кинокомпании «Дагестан» Магомед Абдулкадыров, фильм получил название «Высота 715». Сценарий к нему написал московский сценарист Дмитрий Резаев, режиссер фильма – Александр Шурихин. Роль главного героя фильма, лейтенанта Халида Мурачуева, командира взвода ППС, организовавшего оборону «высоты 715» и телевышки в Новолакском, сыграет дагестанский актер Хайбула Хасаев. Этот актер недавно сыграл роль имама Шамиля в фильме «Имам Шамиль. Осада Ахульго». Трюки в фильме поставят каскадеры Ирбек Персеев и Артур Березин, которые ставят трюки, в том числе, в Голливуде.
По словам Магомеда Абдулакадырова, съемки фильма планируют начать в октябре-ноябре.