Общество

10 минут назад

Съемки фильма о подвиге дагестанских милиционеров и липецких омоновцев начнутся осенью

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#кино #ОМОН #Новолакское
Съемки фильма о подвиге дагестанских милиционеров и липецких омоновцев начнутся осенью

Фильм о событиях 5-го сентября 1999 года в селе Новолакское Республики Дагестан получил название «Высота 715». Трюки в фильме поставят голливудские каскадеры.

Как сообщал GOROD48, в Дагестане, по инициативе Министерства обороны РФ будет снят фильм о подвиге липецких омоновцев, дагестанских милиционеров и ополченцев, вставших на пути международных террористов вторгшихся с территории Чечни в Новолакский район Дагестана ровно 22 года назад. 

Съемками фильма занимается кинокомпания «Дагестан» совместно с центральной киностудией имени Горького.  

Как сообщил GOROD48 участник боя в Новолакском Сергей Сковородин, съемки уже должны были начаться давно, но их отложили из-за пандемии.

- В фильме запланированы крупные массовые сцены, в массовках задействуется очень много народа, в том числе жителей села Новолакское, поэтом из-за пандемии их перенесли на осень.  В сентябре я приглашен в Дагестан для консультаций по действиям липецких милиционеров в Новолакском, - рассказал Сергей Сковородин. 

Как рассказал GOROD48  генеральный директор и продюсер кинокомпании «Дагестан» Магомед Абдулкадыров, фильм получил название «Высота 715». Сценарий к нему написал московский сценарист Дмитрий Резаев, режиссер фильма – Александр Шурихин. Роль главного героя фильма, лейтенанта  Халида Мурачуева, командира взвода ППС, организовавшего оборону «высоты 715» и телевышки в Новолакском, сыграет дагестанский актер Хайбула Хасаев.  Этот актер недавно сыграл роль имама Шамиля в фильме «Имам Шамиль. Осада Ахульго». Трюки в фильме поставят каскадеры Ирбек Персеев и Артур Березин, которые ставят трюки, в том числе, в Голливуде.

По словам Магомеда Абдулакадырова, съемки фильма планируют начать в октябре-ноябре. 

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#кино #ОМОН #Новолакское

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