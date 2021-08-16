Больше, чем на двух десятках улиц Липецка отключат холодную воду

Воду отключат из-за устранения утечек, ремонта запорной арматуры, регулировки гидропараметров, по заявке УК для проведения работ.





17 августа с 10:00 до 14:00 без холодной воды останутся дома №№ 44, 46, 48 по улице Стаханова, №№ 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 11а, 11б, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 27 по улице Хорошавина, №№ 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43 по улице Катукова, №№ 1, 3, 7, 8, 8а, 10, 15, 17 по улице Шуминского, №№ 7а, 9, 11, 13, 13а, 15, 17 по улице Кривенкова, № 1 по улице Москаленко. ЛГЭК будет проводить водорегулировку на водонасосной подстанции ВНСП №82 по адресу: улица Стаханова, 44.



С 10:00 до 17:00 в Сырском из-за ремонта запорной арматуры по адресу улица Ленина, 7, не будет холодной воды в домах №№ 7, 7/1, 21а, 28а по улице Ленина и в частном секторе улиц Ленина и 8 Марта.



С 10:00 до 17:00 отключат холодную воду в домах №№ 1, 3, 5, 5/2, 5/3, 7, 8/1, 8/2, 8/3, 9/1, 9/2, 9/3, 11, 13, 15 по улице Филипченко, №№ 6/2, 7, 8, 8/2 по улице Звездной. ЛГЭК ограничит подачу воды для ремонтных работ по адресу: улица Филипченко, 5/3, по заявке управляющей компании.



С 10:00 до 17:00 из-за устранения утечки на водоводе без холодной воды останутся жители частного сектора улиц Воровского, Чкалова, Депутатской.



С 10:00 до 20:00 по заявке УК ЛГЭК ограничит подачу холодной воды в домах №№ 2, 6, 8 по улице 30 лет Октября, №№ 8, 10 по улице Гагарина, №№ 5, 6, 7, 8 по улице 4-й Пятилетки, №№ 23, 25 по улице Шкатова, №№ 1, 3, 5, 9а по улице Кротевича, №№ 1, 2, 3, 4, 6 по улице Горняцкой, а также в домах частного сектора улиц Чайковского, Щорса, Кротевича, 2-й Гранитной, 30 лет Октября, проезда Федора Лузана.



С 09:30 до 20:00 ЛГЭК будет устранять утечку на водоводе по адресу: улица Советская, 43, без холодной воды останутся дома №№ 41, 43 по вышеназванной улице.



Воду на участки подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.



С 09:00 до 16:00 из-за ремонтных работ на сетях отключат электричество в частном секторе улиц Липецкой, Асфальтной, Кибальчича, Привокзальной. Кроме того, в этот же период обесточат дома №№ 4, 4/2, 6/2 по улице Терешковой.

