Происшествия
42 минуты назад
Вандалы сломали «Нижний парк»
8 985
Еще уже второе нападение хулиганов с начала месяца.
Вывеска в Нижнем парке пострадала от действий вандалов. Злоумышленники отломили верхнюю часть буквы на фасаде входной группы парка. Работы по их восстановлению уже проведены.
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- Друзья, мы очень стараемся сделать так, чтобы парки Липецка стали лучше. Но не все хотят, чтобы они были красивыми и уютными. Мы знаем, что многим из вас небезразлично, как выглядит город! Поэтому просим, если вы стали свидетелями вандализма, обращайтесь в полицию, - обращается к липчанам администрация "Культурных пространств".
Напомним, ранее вандалы испортили малые архитектурные формы, установленные в Нижнем парке. Ночью 1 августа двое вандалов разрисовали маркером в Нижнем парке качели, скамейку, забор катка, мостик. Все «художества» наутро оттерли, но заявление в полицию подали.
Напомним, что реконструкция Нижнего парка длилась два года. Обновление старейшего парка Липецка обошлось федеральному, областному и городскому бюджетам почти в 200 миллионов рублей.
⠀
- Друзья, мы очень стараемся сделать так, чтобы парки Липецка стали лучше. Но не все хотят, чтобы они были красивыми и уютными. Мы знаем, что многим из вас небезразлично, как выглядит город! Поэтому просим, если вы стали свидетелями вандализма, обращайтесь в полицию, - обращается к липчанам администрация "Культурных пространств".
Напомним, ранее вандалы испортили малые архитектурные формы, установленные в Нижнем парке. Ночью 1 августа двое вандалов разрисовали маркером в Нижнем парке качели, скамейку, забор катка, мостик. Все «художества» наутро оттерли, но заявление в полицию подали.
Напомним, что реконструкция Нижнего парка длилась два года. Обновление старейшего парка Липецка обошлось федеральному, областному и городскому бюджетам почти в 200 миллионов рублей.
8 985
Да уж
Ашот
Сделано было кое как?
Неравнодушный горожанин
Ольга
1
Елена
Это