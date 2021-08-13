Происшествия

42 минуты назад

Вандалы сломали «Нижний парк»

8 985
#вандализм #благоустройство
1
Вандалы сломали «Нижний парк»

Еще уже второе нападение хулиганов с начала месяца.

Вывеска в Нижнем парке пострадала от действий вандалов. Злоумышленники отломили верхнюю часть буквы на фасаде входной группы парка. Работы по их восстановлению уже проведены.

- Друзья, мы очень стараемся сделать так, чтобы парки Липецка стали лучше. Но не все хотят, чтобы они были красивыми и уютными. Мы знаем, что многим из вас небезразлично, как выглядит город! Поэтому просим, если вы стали свидетелями вандализма, обращайтесь в полицию, - обращается к липчанам администрация "Культурных пространств".

Напомним, ранее вандалы испортили малые архитектурные формы, установленные в Нижнем парке. Ночью 1 августа двое вандалов разрисовали маркером в Нижнем парке качели, скамейку, забор катка, мостик. Все «художества» наутро оттерли, но заявление в полицию подали.

Напомним, что реконструкция Нижнего парка длилась два года. Обновление старейшего парка Липецка обошлось федеральному, областному и городскому бюджетам почти в 200 миллионов рублей.
8 985
#вандализм #благоустройство
1

Комментарии (9)

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Да уж

5 минут назад
Ольга, сотрудниками полиции приказано за наличием масок следить!! Команды фас на наведение порядка в парках и др местах не поступала
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Ашот

9 минут назад
Ольга, Доблестная полиция защищает город от продажи пива после 9-ти вечера, это важнее.
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Сделано было кое как?

12 минут назад
Похоже в городе что сделано за последние время нынешней администрации не до чего дотрагиватся нельзя, или сломается или развалится. Потому-то сделано ябы как. В других городах люди фотографируются залазия на такие подобные объекты, у нас это будет рассчитанной вондолизмом если что-то развалится при этом.
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Неравнодушный горожанин

14 минут назад
А ППС-ники где были? В телефончике сидели?
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Ольга

18 минут назад
Стесняюсь спросить: а где доблестная полиция? Спит по ночам?
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1

27 минут назад
камер там полно, затраты на них и штраф.
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Елена

33 минуты назад
Мётлы им и пусть город драют
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Это

33 минуты назад
такая ломка у наркоманов.
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