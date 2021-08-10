Общество

сегодня, 16:42

Липецкие потребители смогли вернуть через суд около 7,5 миллиона рублей

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#Роспотребнадзор #права потребителей
Липецкие потребители смогли вернуть через суд около 7,5 миллиона рублей

Подведены итоги первого полугодия по вопросам защиты прав потребителей.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, в первом полугодии туда поступило 886 обращений по вопросам защиты прав потребителей. 52% из них связано с нарушением прав потребителей в сфере розничной торговли, 48% - в сфере услуг (в основном, это деятельность на финансовом рынке, жилищно-коммунальные услуги, услуги связи, бытовое обслуживание населения, медицинские услуги).

В суд с заявлениями в защиту прав и законных интересов отдельных потребителей, а также неопределенного круга потребителей Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области было направлено 31 исковое заявление (19 – в защиту неопределенного круга потребителей и 12 – конкретных потребителей). Большая их часть приходится на сферу розничной торговли (около 80%). Большая часть исков в защиту неопределенного круга потребителей касалась признания запрещенной для распространения в России информации о дистанционной продаже табачной продукции, размещенной на Интернет-сайтах, а в защиту конкретных потребителей – продажи товаров.

При участии управления в пользу потребителей судами присуждено около 7,5 миллиона рублей, что выше показателя аналогичного периода 2020 года в 3,5 раза.
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#Роспотребнадзор #права потребителей

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