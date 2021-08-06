Коронавирус

51 минуту назад

240 новых случаев, девять умерших - суточные данные коронавирусной эпидемии

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#коронавирус
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240 новых случаев, девять умерших - суточные данные коронавирусной эпидемии
За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 240 новых случаев инфицирования коронавирусом, 186 человек из ранее заболевших COVID-19 выздоровели, девять человек от болезни скончались. Такие данные сегодня приводит сайт официальной информации о коронавирусной эпидемии стопкоронавирус.рф. 

С начала эпидемии, по данным сайта, в Липецкой области коронавирусная инфекциия выявлена у 41 172 человек, 35 348 из них выздоровели, 1 195 человек от COVID-19 умерли.

В России за минувшие сутки COVID-19 заболели 22 660 человек, 20 141 - выздоровели, 792 человек от болезни умерли.

Общее число заболевших в Российской Федерации с начала эпидемии составило 6 402 564 человека, выздоровели 5 720 353 из заболевших, 163 301 человек от COVID-19 умерли. 







3 341
#коронавирус
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Комментарии (3)

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Неужели?

4 минуты назад
Завтра будет 238,а через месяц победа на вирусом.Позорники!!!
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Варавва

5 минут назад
на 1 умершего ошибся, думал будет 8, получается завтра будет 10, странно что по РФ цифра не превышает 800...мухлюют
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Дааа

28 минут назад
Каждый день по 240, да что ж такое-то?
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