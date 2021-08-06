240 новых случаев, девять умерших - суточные данные коронавирусной эпидемии

За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 240 новых случаев инфицирования коронавирусом, 186 человек из ранее заболевших COVID-19 выздоровели, девять человек от болезни скончались. Такие данные сегодня приводит сайт официальной информации о коронавирусной эпидемии стопкоронавирус.рф.



С начала эпидемии, по данным сайта, в Липецкой области коронавирусная инфекциия выявлена у 41 172 человек, 35 348 из них выздоровели, 1 195 человек от COVID-19 умерли.



В России за минувшие сутки COVID-19 заболели 22 660 человек, 20 141 - выздоровели, 792 человек от болезни умерли.



Общее число заболевших в Российской Федерации с начала эпидемии составило 6 402 564 человека, выздоровели 5 720 353 из заболевших, 163 301 человек от COVID-19 умерли.















