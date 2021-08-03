Липчан просят помочь в поиске пропавшего туляка

Мужчина сел на велосипед и исчез в Новомосковске.

49-летний Валерий Вострухин пропал 28 июля в городе Новомосковск Тульской области. Как сообщает тульское поисковое движение, мужчина может находиться в Липецкой области.



Приметы Валерия Вострухина: рост 188см, нормальное телосложение, шатен, серые глаза. Особые приметы – заикание, при себе – велосипед.



Всех, кому что-то известно о пропавшем, просят сообщить сведения по телефонам 8(902)9002615 или 112.