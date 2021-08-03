Происшествия

46 минут назад

Липчан просят помочь в поиске пропавшего туляка

1 594
#пропавшие без вести
Липчан просят помочь в поиске пропавшего туляка

Мужчина сел на велосипед и исчез в Новомосковске.

49-летний Валерий Вострухин пропал 28 июля в городе Новомосковск Тульской области. Как сообщает тульское поисковое движение, мужчина может находиться в Липецкой области.

Приметы Валерия Вострухина: рост 188см, нормальное телосложение, шатен, серые глаза. Особые приметы – заикание, при себе – велосипед.

Всех, кому что-то известно о пропавшем, просят сообщить сведения по телефонам 8(902)9002615 или 112.
1 594
#пропавшие без вести

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Ищите

18 минут назад
В Крыму,велопидисты они такие.
ответить

Еще в рубрике

В Липецке сбили двух пешеходов, один из них погиб
#авария #ДТП
2
В Липецке сбили двух пешеходов, один из них погиб

30 минут назад

Происшествия
Выпавший из окна седьмого этажа первоклассник вышел из комы
#падение с высоты
2
Выпавший из окна седьмого этажа первоклассник вышел из комы

32 минуты назад

Происшествия
Ничего святого! В Липецке украли детский велосипед прямо от церкви
#кража #церковь
9
Ничего святого! В Липецке украли детский велосипед прямо от церкви

39 минут назад

Происшествия
Водителю автобуса №323 стало плохо за рулем
#авария #ДТП
21
Водителю автобуса №323 стало плохо за рулем

сегодня, 08:33

Происшествия
На площади Победы автобус снес ограждение и врезался в фонарный столб
#авария #ДТП
25
На площади Победы автобус снес ограждение и врезался в фонарный столб

сегодня, 08:03

Происшествия
Оскорблявшую детей женщину оштрафуют
#оскорбление #штраф
120
Оскорблявшую детей женщину оштрафуют

вчера, 17:36

Происшествия