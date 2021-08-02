Общество

46 минут назад

Липецкая область оказалась на 49 месте рейтинга роста промышленности

6 235
#промышленность #рейтинг #рост
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Липецкая область оказалась на 49 месте рейтинга роста промышленности

Соседняя Курская область попала в число лидеров.

По итогам первого полугодия 2021 года промышленное производство выросло в 63 регионах, что на 23 больше, чем было в аналогичном периоде прошлого года. Падение произошло в 22 субъектах РФ, об этом свидетельствуют результаты исследования РИА Рейтинг. По данным Росстата, по итогам января-июня 2021 года в промышленном секторе РФ отмечается рост на 4,4%.

На региональном уровне индексы промышленного производства по итогам первого полугодия 2021 года варьируются от 152,8% в Республике Северная Осетия-Алания до 89,2% в Сахалинской области. Липецкая область с ростом в 104,4% попала на 49 строчку рейтинга динамики промышленного производства. Выше всех в списке оказалась Курская область: рост в 118,4% и 8 строчка рейтинга. Воронежская область заняла 20 позицию — рост в 112,8%. Белгородская область оказалась на 54 строке с ростом в 102,5%, а Тамбовская область — на 58 позиции с ростом в 101,8%.

- В дальнейшем действие фактора низкой базы будет снижаться, соответственно, можно ожидать сокращения темпов роста промышленного сектора. Однако все равно динамика в целом должна быть положительной. Это найдет свое отражение и на региональном уровне - в большинстве субъектов РФ следует ожидать продолжения роста промпроизводства, - считают авторы исследования.
6 235
#промышленность #рейтинг #рост
2

Комментарии (6)

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цирк

2 минуты назад
верим-143 проц
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Биомасса

10 минут назад
Наша СЭЗ это полная профанация. В других областях нет зон, а рост промышленности выше нашего.
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Автандил

10 минут назад
В Липецке одно крупное производство- НЛМК. Другое производство развалено.
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Бензин АИ-92 уже 46,10 руб.

11 минут назад
У нас растут только человейники, бесконечные ремонты дорог, бизнесы чиновников и спекуляция!
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Липчанин

15 минут назад
Если учесть что в России 85 регионов и субъектов федерации то 49 место это ни о чем. Липецкая область тем и славилась, что тут кукушка хвалит петуха, за то что хвалит он кукушку. (басня Крылова)
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Враньё

29 минут назад
Да враньё всё это. Нет в Липецкой области никакого роста промышленности. Благодаря эффективным менеджерам уничтожается и то что было.
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