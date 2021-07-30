В Липецке задержан житель Воронежа, обокравший бывшую жену

Мужчина занял у бывшей жены 129 тысяч рублей и не вернул

В Липецке задержан житель Воронежа, который обманул бывшую жену. Как сообщили в ГУМВД России по Воронежской области в дежурную часть ОП № 4 обратилась 40-летняя женщина, которая сообщила о мошенничестве.



- Сотрудниками полиции установлено, что к потерпевшей в квартиру, расположенную на улице Владимира Невского пришел бывший муж, который попросил одолжить ему 129 890 рублей на покупку оборудования для стрижки собак. Женщина передала ему деньги, так как знала, что у него имеется такой бизнес. Однако, мужчина денежные средства не вернул, - сообщили в ГУМВД.



Отделом по расследованию преступлений на территории Северного микрорайона СУ УМВД России по Воронежу в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступления предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». В ходе комплекса проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОП № 4 УМВД России по Воронежу задержали подозреваемого в мошенничестве на территории Липецкой области. Им оказался ранее судимый за аналогичное преступление 50-летний воронежец. Подозреваемый доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания и пояснил, что скрывался от правоохранительных органов в соседнем регионе. В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



