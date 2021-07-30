Общество

сегодня, 10:22

Улица Зегеля расцветет на 10,6 млн рублей

33 1002
#благоустройство #тендер
Улица Зегеля расцветет на 10,6 млн рублей

В такую сумму оценен контракт на озеленение улицы, которая сейчас закрыта на реконструкцию.

Управление главного смотрителя Липецка объявило электронный аукцион на озеленение улицы Зегеля. Эти работы заказчик оценил в 10 600 000 рублей. Победителя электронного аукциона планируют определить 9 августа. Его услуги оплатят из городского бюджета.

Все работы по озеленению победителю тендера придется выполнить до 30 августа. В задачи подрядчика включили посадку деревьев и кустарников, создание живой изгороди из кустарников, высадку хвойных деревьев, посадку роз, устройство рулонного газона и декоративное оформление озеленения. Все саженцы должны быть уже подросшими, высотой от 25 см до 3,5 метров.

Как указано в документации к аукциону, на улице Зегеля высадят 16 кленов, 322 кустика можжевельника, 41 куст сирени, 1 400 спирей, 157 туй и 3 742 розы. Также газоном застелет почти 3 000 квадратных метров.

зегеля.jpg

Подрядчик должен обеспечить сохранность высаженной рассады, ежедневно поливать ее в течение 14 дней после посадки, далее по мере пересыхания почвы, но не реже одного раза в две недели. Гарантию на приживаемость растений установили на 12 месяцев.
33 1002
#благоустройство #тендер

Комментарии (33)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Вопрос

2 минуты назад
И это все стоит 10 600 000 р. ?
ответить

Седой

5 минут назад
5555, а иные могут прижиться
ответить

Чего!!!??????

6 минут назад
))) - 1 улица за 10,6 млн, там лес собираются восстановить, вы чего)))!!! Хотя экология сейчас в приоритете и распил данных средств оправдан))) - выдумщиком лайк
ответить

Елена

7 минут назад
Когда же поганой метлой погонят всю эту позорные свору нынешней администрации? А точнее АдминиСРАЦИИ? Все уже сыты по горло их нововведениями!
ответить

Александр

8 минут назад
Строймастер вам высодит всё и даже тУИ.
ответить

5555

16 минут назад
Опять туи и клён. Да сколько же можно наступать на одни и те же грабли. Ну не растут эти деревья в нашей полосе!!! Сколько клена погибло не так давно на той же Зегеля и опять сажаем
ответить

совет

16 минут назад
Предлагаю цветы на Зегеля посадить в декабре.
ответить

5555

16 минут назад
Опять туи и клён. Да сколько же можно наступать на одни и те же грабли. Ну не растут эти деревья в нашей полосе!!! Сколько клена погибло не так давно на той же Зегеля и опять сажаем
ответить

Тля

18 минут назад
А потом кто ухаживать будет..., .А потом кто ухаживать будет? Или как везде? Бурьяном всё зарастет? 5678 единиц зелени на килотметр _ это чаща какая-то
ответить

Липецк>

20 минут назад
Весь город изуродовали дармоеды
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

В День ВДВ десантники возложат цветы к памятнику Василию Маргелову
#ВДВ #Маргелов
12
В День ВДВ десантники возложат цветы к памятнику Василию Маргелову

сегодня, 10:15

Общество
Липчане не попали в театр и пошли в суд
#билеты #суд #спектакль
Липчане не попали в театр и пошли в суд

сегодня, 09:55

Общество
Все массовые мероприятия в Липецкой области запрещены до осени
#коронавирус
33
Все массовые мероприятия в Липецкой области запрещены до осени

сегодня, 09:38

Общество
Липчанин отсудил компенсацию за навязанную автопомощь
#страховка #навязанные услуги
9
Липчанин отсудил компенсацию за навязанную автопомощь

сегодня, 09:23

Общество
«На яблоки» в Липецкую область едут студенты из Тувы
#сбор яблок
25
«На яблоки» в Липецкую область едут студенты из Тувы

сегодня, 08:55

Общество
Доброе утро, Липецк!
#доброе утро
17
Доброе утро, Липецк!

сегодня, 07:00

Общество