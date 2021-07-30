Улица Зегеля расцветет на 10,6 млн рублей

В такую сумму оценен контракт на озеленение улицы, которая сейчас закрыта на реконструкцию.

Управление главного смотрителя Липецка объявило электронный аукцион на озеленение улицы Зегеля. Эти работы заказчик оценил в 10 600 000 рублей. Победителя электронного аукциона планируют определить 9 августа. Его услуги оплатят из городского бюджета.Все работы по озеленению победителю тендера придется выполнить до 30 августа. В задачи подрядчика включили посадку деревьев и кустарников, создание живой изгороди из кустарников, высадку хвойных деревьев, посадку роз, устройство рулонного газона и декоративное оформление озеленения. Все саженцы должны быть уже подросшими, высотой от 25 см до 3,5 метров.Как указано в документации к аукциону, на улице Зегеля высадят 16 кленов, 322 кустика можжевельника, 41 куст сирени, 1 400 спирей, 157 туй и 3 742 розы. Также газоном застелет почти 3 000 квадратных метров.Подрядчик должен обеспечить сохранность высаженной рассады, ежедневно поливать ее в течение 14 дней после посадки, далее по мере пересыхания почвы, но не реже одного раза в две недели. Гарантию на приживаемость растений установили на 12 месяцев.