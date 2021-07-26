Происшествия
сегодня, 11:12
Липчанин дважды пытался задушить мать
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Женщина сначала написала заявление на сына, но потом простила его.
Исполняющий обязанности мирового судьи Чаплыгинского судебного участка №2 рассмотрел в предварительном слушании материалы уголовного дела в отношении жителя Липецкой области, которого обвинили в угрозе убийством.
Преступление было совершено около полудня 24 марта. На кухне частного дома поссорились женщина и ее сын. Агрессивный мужчина, имея умысел на угрозу убийством, обернул вокруг шеи своей матери платок и начал душить ее со словами: «Я тебя убью». После того, как женщине удалось вырваться, сын вновь обхватил шею матери платком и начал душить. Женщина написала на сына заявление.
Мужчина полностью согласился с предъявленным обвинением, но от женщины поступило заявление о прекращении уголовного дела в отношении ее сына. Он загладил причиненный ей вред, извинился, она его простила.
Суд прекратил дело по примирению сторон.
Преступление было совершено около полудня 24 марта. На кухне частного дома поссорились женщина и ее сын. Агрессивный мужчина, имея умысел на угрозу убийством, обернул вокруг шеи своей матери платок и начал душить ее со словами: «Я тебя убью». После того, как женщине удалось вырваться, сын вновь обхватил шею матери платком и начал душить. Женщина написала на сына заявление.
Мужчина полностью согласился с предъявленным обвинением, но от женщины поступило заявление о прекращении уголовного дела в отношении ее сына. Он загладил причиненный ей вред, извинился, она его простила.
Суд прекратил дело по примирению сторон.
6 962
Марина
Сосед
Вован настоящий
теперь до следующего раза
тото
Какого