Происшествия

сегодня, 11:12

Липчанин дважды пытался задушить мать

6 962
#угроза убийством
1
Липчанин дважды пытался задушить мать

Женщина сначала написала заявление на сына, но потом простила его.

Исполняющий обязанности мирового судьи Чаплыгинского судебного участка №2 рассмотрел в предварительном слушании материалы уголовного дела в отношении жителя Липецкой области, которого обвинили в угрозе убийством.

Преступление было совершено около полудня 24 марта. На кухне частного дома поссорились женщина и ее сын. Агрессивный мужчина, имея умысел на угрозу убийством, обернул вокруг шеи своей матери платок и начал душить ее со словами: «Я тебя убью». После того, как женщине удалось вырваться, сын вновь обхватил шею матери платком и начал душить. Женщина написала на сына заявление.

Мужчина полностью согласился с предъявленным обвинением, но от женщины поступило заявление о прекращении уголовного дела в отношении ее сына. Он загладил причиненный ей вред, извинился, она его простила.

Суд прекратил дело по примирению сторон.
6 962
#угроза убийством
1

Комментарии (6)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Марина

9 минут назад
Какого, она что думала,что такой сыночек вырастет??Все мы растим детей и ждём от них хоть какого нибудь внимания в старости.Жутко то,что не она первая такая.
ответить

Сосед

17 минут назад
Мать пенсию не отдавала, вот посягнул на убийство.
ответить

Вован настоящий

29 минут назад
Ждут, пока задушит, тогда они героически раскроют убийство и поймают преступника.
ответить

теперь до следующего раза

45 минут назад
доведет до конца
ответить

тото

46 минут назад
Бох Троицу любит..
ответить

Какого

сегодня, 11:17
сынка мать воспитала !
ответить

Еще в рубрике

В столкновении «Лады-Гранты» и грузовика пострадали три человека
#авария #ДТП
2
В столкновении «Лады-Гранты» и грузовика пострадали три человека

сегодня, 10:47

Происшествия
В Липецке пропала 22-летняя девушка
#без вести пропавшие
6
В Липецке пропала 22-летняя девушка

сегодня, 10:02

Происшествия
Жильцов многоэтажки эвакуировали среди ночи из-за пожара
#МЧС #пожар
5
Жильцов многоэтажки эвакуировали среди ночи из-за пожара

сегодня, 09:31

Происшествия
ДТП с велосипедистом попало на запись камеры наблюдения
#ДТП #велосипед
65
ДТП с велосипедистом попало на запись камеры наблюдения

вчера, 08:33

Происшествия
На берегу реки Быстрая Сосна нашли гранату
#граната
8
На берегу реки Быстрая Сосна нашли гранату

24.07.2021 21:20

Происшествия
На проспекте 60 лет СССР сбили подростка
#ДТП #пострадавший
98
На проспекте 60 лет СССР сбили подростка

24.07.2021 14:41

Происшествия