Липчанин дважды пытался задушить мать

Женщина сначала написала заявление на сына, но потом простила его.

Исполняющий обязанности мирового судьи Чаплыгинского судебного участка №2 рассмотрел в предварительном слушании материалы уголовного дела в отношении жителя Липецкой области, которого обвинили в угрозе убийством.



Преступление было совершено около полудня 24 марта. На кухне частного дома поссорились женщина и ее сын. Агрессивный мужчина, имея умысел на угрозу убийством, обернул вокруг шеи своей матери платок и начал душить ее со словами: «Я тебя убью». После того, как женщине удалось вырваться, сын вновь обхватил шею матери платком и начал душить. Женщина написала на сына заявление.



Мужчина полностью согласился с предъявленным обвинением, но от женщины поступило заявление о прекращении уголовного дела в отношении ее сына. Он загладил причиненный ей вред, извинился, она его простила.



Суд прекратил дело по примирению сторон.