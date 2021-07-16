Коронавирус
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В Липецкой области новый суточный максимум смертностей от COVID-19
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Сайт стопкоронавирус.рф сообщает об 11 умерших жителях региона. При этом и выздоровели сразу 400 человек.
За последние сутки в Липецкой области врачи выявили 222 новых случая инфицирования коронавирусом, от COVID-19 умерли 11 человек, 400 человек из ранее заболевших вылечились.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявилено 36 082 случая коронавирусной инфекции, выздоровели 31 820 человек, умерли от COVID-19 1005 человек.
В России за сутки выявлены 25 704 случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 21 932 человека, умерли — 799 человек.
С начала эпидемии в стране коронавирусной инфекцией заболели 5 907 999 человек, выздоровели из них 5 300 908 человек, умерли — 146 868 человек.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявилено 36 082 случая коронавирусной инфекции, выздоровели 31 820 человек, умерли от COVID-19 1005 человек.
В России за сутки выявлены 25 704 случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 21 932 человека, умерли — 799 человек.
С начала эпидемии в стране коронавирусной инфекцией заболели 5 907 999 человек, выздоровели из них 5 300 908 человек, умерли — 146 868 человек.
9 2262
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