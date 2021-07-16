Коронавирус

сегодня, 11:23

В Липецкой области новый суточный максимум смертностей от COVID-19

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#коронавирус
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В Липецкой области новый суточный максимум смертностей от COVID-19

Сайт стопкоронавирус.рф сообщает об 11 умерших жителях региона. При этом и выздоровели сразу 400 человек.

За последние сутки в Липецкой области врачи выявили 222 новых случая инфицирования коронавирусом, от COVID-19 умерли 11 человек, 400 человек из ранее заболевших вылечились.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявилено 36 082 случая коронавирусной инфекции, выздоровели 31 820 человек, умерли от COVID-19 1005 человек.

В России за сутки выявлены 25 704 случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 21 932 человека, умерли — 799 человек.

С начала эпидемии в стране коронавирусной инфекцией заболели 5 907 999 человек, выздоровели из них 5 300 908 человек, умерли — 146 868 человек.
9 2262
#коронавирус
1

Комментарии (9)

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Митрич

13 минут назад
Гость, Владимир Бондарев
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Алиса

15 минут назад
Смешной, хватит врать! или в школе не научился даже проценты считать? Население Липецкой области 1,28 млн, соответственно 70% от численности-896тыс человек. То есть умерло от ковида 0,07812% Но ведь это чьи-то ЖИЗНИ, чье-то СТРАДАНИЕ, чье-то ГОРЕ.!!! Как надоели неумные злопыхатели, которым бы только гадости писать.
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санитар

16 минут назад
Российский фонд прямых инвестиций, который занимается продвижением вакцины от коронавируса «Спутник V» на международный рынок, рассчитывает, что Всемирная организация здравоохранения одобрит препарат в сентябре или октябре. Об этом заявил глава организации Кирилл Дмитриев в эфире телеканала India Today
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Внушаемый

24 минуты назад
Не смотря на устрашающие цифры маски почти никто не носит ни на улицах,ни в автобусах! Народ не верит! Да и жарко!
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Смешной

39 минут назад
Хватит врать,область уже по вашим сведениям вымерла на 70 процентов.И на выборах некому будет голосовать за" единую Россию"
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Гость

сегодня, 11:41
Кто у нас главный санитарный врач по Липецкой области?
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#}#

сегодня, 11:37
Долго ещё будете Цыфры писать по коровабесию? Хотя бизнес проект длится до 2026 года. Там новый уже идёт вирус лямбда. Думаю скажут трусы на голове носить.
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Это тенденция, или...

сегодня, 11:34
Каждый день +5 заболевших. Откуда такое равенство? Через 2 недели после гуляний в выходные подойдем к трем сотням? Догоняй столицы, ребята!
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Фестивалебесие продолжается

сегодня, 11:32
мэрия не при чем ,просто совпало .
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