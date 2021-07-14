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сегодня, 10:13
Россияне назвали минимальный для выживания доход
Российским домохозяйствам необходимо зарабатывать хотя бы 60,9 тысячи рублей, чтобы свести концы с концами.
Как показало масштабное исследование Росстата "Комплексное наблюдение условий жизни населения" за 2020 год, финансовые затруднения (небольшие или значительные) испытывают 75,7% домохозяйств в России, тогда как 24,3% домохозяйств легко могут свести концы с концами при покупке самого необходимого.
Ситуация по данному параметру улучшилась по сравнению с 2018 годом (исследование проводится два раза в год), когда 79,5% семей испытывали трудности с покупкой самого необходимого. В 2016 году таких домохозяйств было 84,6%.
Российским домохозяйствам, чтобы свести концы с концами, нужно хотя бы 61 тысяча рублей — на 2,5 тысячи больше, чем два года назад. Без финансовых затруднений живет около четверти семей, - гласят результаты опроса.
В рамках исследования Росстат во второй раз спрашивал (первый раз в 2018 году), во сколько домохозяйства оценивают минимальную месячную сумму дохода, необходимую всем членам семьи, для того чтобы свести концы с концами. Осенью прошлого года эта сумма была оценена в среднем в 60,9 тысяч рублей, показал опрос. В предыдущем исследовании (чуть более двух лет назад) домохозяйства назвали среднюю сумму 58,5 тысяч рублей.
Субъективная оценка минимально необходимого дохода за два года выросла примерно на 4%, хотя потребительские цены на товары и услуги за тот же период повысились более чем на 7%, - говорится в результатах исследования.
В разрезе социально-демографических групп больше всего эта сумма выросла для молодых семей с детьми (на 17%, до 80,9 тысяч рублей) и для семей с детьми-инвалидами (на 13%, до 88,4 тыс. руб.). Точная формулировка вопроса была такой: "Какой минимальный месячный доход необходим вашему домохозяйству, чтобы свести концы с концами, то есть оплатить все необходимые ежедневные расходы?". То есть необходимый минимум товаров понимался в опросе субъективно. Прожиточный минимум в России на 2021 год составляет 11,65 тысяч рублей на душу населения, - передает РБК.
Опрос населения во всех регионах проводился в октябре—ноябре прошлого года с охватом более 100 тысяч домохозяйств, а полные его результаты статслужба разместила в июне текущего года. Вопросы покрывают такие сферы, как бытовые условия проживания, условия труда, здоровье и медицинское обслуживание, дети, образование, обращение в госорганы и другие.
Ситуация по данному параметру улучшилась по сравнению с 2018 годом (исследование проводится два раза в год), когда 79,5% семей испытывали трудности с покупкой самого необходимого. В 2016 году таких домохозяйств было 84,6%.
Российским домохозяйствам, чтобы свести концы с концами, нужно хотя бы 61 тысяча рублей — на 2,5 тысячи больше, чем два года назад. Без финансовых затруднений живет около четверти семей, - гласят результаты опроса.
В рамках исследования Росстат во второй раз спрашивал (первый раз в 2018 году), во сколько домохозяйства оценивают минимальную месячную сумму дохода, необходимую всем членам семьи, для того чтобы свести концы с концами. Осенью прошлого года эта сумма была оценена в среднем в 60,9 тысяч рублей, показал опрос. В предыдущем исследовании (чуть более двух лет назад) домохозяйства назвали среднюю сумму 58,5 тысяч рублей.
Субъективная оценка минимально необходимого дохода за два года выросла примерно на 4%, хотя потребительские цены на товары и услуги за тот же период повысились более чем на 7%, - говорится в результатах исследования.
В разрезе социально-демографических групп больше всего эта сумма выросла для молодых семей с детьми (на 17%, до 80,9 тысяч рублей) и для семей с детьми-инвалидами (на 13%, до 88,4 тыс. руб.). Точная формулировка вопроса была такой: "Какой минимальный месячный доход необходим вашему домохозяйству, чтобы свести концы с концами, то есть оплатить все необходимые ежедневные расходы?". То есть необходимый минимум товаров понимался в опросе субъективно. Прожиточный минимум в России на 2021 год составляет 11,65 тысяч рублей на душу населения, - передает РБК.
Опрос населения во всех регионах проводился в октябре—ноябре прошлого года с охватом более 100 тысяч домохозяйств, а полные его результаты статслужба разместила в июне текущего года. Вопросы покрывают такие сферы, как бытовые условия проживания, условия труда, здоровье и медицинское обслуживание, дети, образование, обращение в госорганы и другие.