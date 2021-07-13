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Следственный комитет возбудил уголовное дело после появления видео об избиении матерью пятилетнего сына

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#родительские обязанности
Следственный комитет возбудил уголовное дело после появления видео об избиении матерью пятилетнего сына
Грязинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области по результатам проверки размещенной в социальной сети информации о противоправных действиях в отношении пятилетнего ребенка его матерью и ненадлежащих условиях воспитания возбуждено уголовное дело.

«Информация, ставшая поводом для вмешательства следственных органов, выявлена в ходе мониторинга СМИ и социальных сетей. Сообщение подкреплено видеозаписью, на кадрах которой запечатлены методы воспитания, сопровождающие плачем ребенка и нецензурной бранью его матери», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.

Следователь установил, что жестокое обращение с пятилетним ребенком снято на мобильный телефон 16 июня. На кадрах 40-летняя жительница Добринского района грубо обращается с сыном и наносит ему побои.

Действия женщины в СКР квалифицировали по статье 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).  

 
1 1158
#родительские обязанности

Комментарии (1)

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Папа Карло

42 минуты назад
Каждый день вижу таких мамаш , воспитывают своих киндеров !!
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