Липецкий педагогический университет открывает двери абитуриентам

16 мая в 11 часов в концертном зале ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского состоится День открытых дверей. Впервые за последний год мероприятие пройдет в очном режиме, при этом для тех, кто не сможет прийти лично, будет организована прямая трансляция.





Впервые на Дне открытых дверей будет организована интерактивная игра «Я абитуриент», которая позволит смоделировать механизм поступления в вуз. Абитуриенты и их родители узнают самую новую и актуальную информацию о поступлении в университет, услышат истории студентов об обучении по разным направлениям, познакомятся с преподавателями, смогут задать все интересующие вопросы об учебной, научной и творческой жизни в университете и получить ответы из первых уст.

День открытых дверей – уникальная возможность познакомиться с вузом изнутри, окунуться в университетскую атмосферу и почувствовать себя частью студенческой семьи.







Приемная кампания 2021 стартует 18 июня. Уже сегодня на сайте вуза в разделе «ПРИЕМ-2021» абитуриенты могут ознакомиться со всеми доступными для поступления направлениями, а новый сервис «Калькулятор ЕГЭ» поможет не упустить ни одного варианта.

Для удобства абитуриентов в ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского создан новый электронный помощник - мобильное приложение, которое будет знакомить с необходимой информацией о поступлении - начиная от образовательных программ и алгоритма подачи документов до напоминаний об экзаменах. Скачать его можно здесь .

В этом году университет предлагает 42 программы бакалавриата и 31 – магистратуры. В ведущем педагогическом университете региона представлены все педагогические профили и 22 университетских направлений подготовки. Среди них 7 абсолютно новых, открытых по запросам работодателей, профилей: география и информатика, робототехника и технология, декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, информатика и вычислительная техника (профиль – интеллектуальные системы обработки информации и управление), безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере и другие.

Не пропустите важное событие весны, ведь в университете есть чем удивить каждого абитуриента!

Присоединиться к трансляции можно по ссылке: https://youtu.be/jzv3hHKCiyc

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