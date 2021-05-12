Общество

сегодня, 10:16

Липецкий педагогический университет открывает двери абитуриентам

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Липецкий педагогический университет открывает двери абитуриентам

16 мая в 11 часов в концертном зале ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского состоится День открытых дверей. Впервые за последний год мероприятие пройдет в очном режиме, при этом для тех, кто не сможет прийти лично, будет организована прямая трансляция.

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Впервые на Дне открытых дверей будет организована интерактивная игра «Я абитуриент», которая позволит смоделировать механизм поступления в вуз. Абитуриенты и их родители узнают самую новую и актуальную информацию о поступлении в университет, услышат истории студентов об обучении по разным направлениям, познакомятся с преподавателями, смогут задать все интересующие вопросы об учебной, научной и творческой жизни в университете и получить ответы из первых уст.

День открытых дверей – уникальная возможность познакомиться с вузом изнутри, окунуться в университетскую атмосферу и почувствовать себя частью студенческой семьи.

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Приемная кампания 2021 стартует 18 июня. Уже сегодня на сайте вуза в разделе «ПРИЕМ-2021» абитуриенты могут ознакомиться со всеми доступными для поступления направлениями, а новый сервис «Калькулятор ЕГЭ» поможет не упустить ни одного варианта.

Для удобства абитуриентов в ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского создан новый электронный помощник - мобильное приложение, которое будет знакомить с необходимой информацией о поступлении - начиная от образовательных программ и алгоритма подачи документов до напоминаний об экзаменах. Скачать его можно здесь.

В этом году университет предлагает 42 программы бакалавриата и 31 – магистратуры. В ведущем педагогическом университете региона представлены все педагогические профили и 22 университетских направлений подготовки. Среди них 7 абсолютно новых, открытых по запросам работодателей, профилей: география и информатика, робототехника и технология, декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, информатика и вычислительная техника (профиль – интеллектуальные системы обработки информации и управление), безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере и другие. 

Не пропустите важное событие весны, ведь в университете есть чем удивить каждого абитуриента!

Присоединиться к трансляции можно по ссылке: https://youtu.be/jzv3hHKCiyc

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