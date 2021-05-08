Общество

сегодня, 14:08

Школьная контрольная дорого обошлась липчанке

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Школьная контрольная дорого обошлась липчанке

Девушка решила воспользоваться услугами студентов, а попала на удочку мошенников.

5 мая в полицию обратилась 25-летняя липчанка с заявлением о том, что неизвестные путем обмана, под предлогом помощи в написании контрольных работ по «Русскому языку и литературе» завладели денежными средствами в сумме 5500 рублей. Потерпевшая нашла информацию о предоставлении студентам услуг по подготовке контрольных работ на странице в популярной социальной сети. Девушка отправила незнакомцу, представившемуся ей администратором группы, задание и задаток в 2 000 рублей. Злоумышленник позвонил потерпевшей через несколько дней и сообщил, что контрольная готова, необходимо перевести оставшуюся сумму. Студентка перевела 3 500 рублей, после чего телефон злоумышленника стал недоступен. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Расследование продолжается. В Усманском районе 21-летняя девушка стала жертвой мошенников, организовавших розыгрыш денежных средств в сети Интернет. Потерпевшая увидела на странице в популярной социальной сети объявление о проведении розыгрыша, перешла по ссылке и стала переводить небольшие денежные суммы от 300 до 500 рублей, на счета указанные в объявлении. Затем с ней в переписку вступил «организатор» розыгрыша и сообщил, что для гарантированного выигрыша необходимо перевести не менее 5 000 рублей. Когда потерпевшая ответила, что денег у нее больше нет, ее заблокировали и перестали отвечать на ее сообщения. За два часа общения с злоумышленниками потерпевшая лишилась 11 600 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Расследование продолжается. - Кроме того, за три минувших дня несколько жителей Липецкой области поверили злоумышленникам, которые под предлогом блокировки несанкционированного списания денежных средств с их счетов завладели денежными средствами на общую сумму свыше 300 000 рублей. Потерпевшие поверили, что незнакомцы являются сотрудниками службы безопасности банковского учреждения. Полиция призывает липчан проявлять бдительность при осуществлении операций с денежными средствами. Проверяйте любую информацию о ваших сбережениям, поступающую от незнакомых лиц, - призывает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
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Комментарии (8)

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Дворник

12 минут назад
В таких случаях не в полицию надо звонить а в скорую
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Опер ОБЭП.

16 минут назад
Ну что лохи, заходите. Заявление пишите.
ответить

Отчислить её!

25 минут назад
Житель, вы у меня это с "языка сняли"! В старину, нерадивых и ленивых учеников секли розгами. А в наше время: отчислить её, да и дело с концом! Раз такой факт, недобросовестной учёбы вскрылся...
ответить

интересно

42 минуты назад
А зачем 25-летней липчанке писАть школьную контрольную? В каком же она классе?
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Гвардеец главаря

44 минуты назад
Аяяяй! Нехорошо!,я те покажусвоаю нехрамотасть!
ответить

Житель

47 минут назад
А левая контрольная не мошенничество?
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Аяяяй! Нехорошо!

сегодня, 14:28
Девушка, сама должна была написать контрольную работу! А не за неё кто-то. А потом удивляемся, почему у нас некомпетентные, неграмотные специалисты.
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Алькаш

сегодня, 14:18
Дурында!Не тем занесла,чумичка!
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