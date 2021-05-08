Школьная контрольная дорого обошлась липчанке

Девушка решила воспользоваться услугами студентов, а попала на удочку мошенников.

5 мая в полицию обратилась 25-летняя липчанка с заявлением о том, что неизвестные путем обмана, под предлогом помощи в написании контрольных работ по «Русскому языку и литературе» завладели денежными средствами в сумме 5500 рублей. Потерпевшая нашла информацию о предоставлении студентам услуг по подготовке контрольных работ на странице в популярной социальной сети. Девушка отправила незнакомцу, представившемуся ей администратором группы, задание и задаток в 2 000 рублей. Злоумышленник позвонил потерпевшей через несколько дней и сообщил, что контрольная готова, необходимо перевести оставшуюся сумму. Студентка перевела 3 500 рублей, после чего телефон злоумышленника стал недоступен. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Расследование продолжается. В Усманском районе 21-летняя девушка стала жертвой мошенников, организовавших розыгрыш денежных средств в сети Интернет. Потерпевшая увидела на странице в популярной социальной сети объявление о проведении розыгрыша, перешла по ссылке и стала переводить небольшие денежные суммы от 300 до 500 рублей, на счета указанные в объявлении. Затем с ней в переписку вступил «организатор» розыгрыша и сообщил, что для гарантированного выигрыша необходимо перевести не менее 5 000 рублей. Когда потерпевшая ответила, что денег у нее больше нет, ее заблокировали и перестали отвечать на ее сообщения. За два часа общения с злоумышленниками потерпевшая лишилась 11 600 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Расследование продолжается. - Кроме того, за три минувших дня несколько жителей Липецкой области поверили злоумышленникам, которые под предлогом блокировки несанкционированного списания денежных средств с их счетов завладели денежными средствами на общую сумму свыше 300 000 рублей. Потерпевшие поверили, что незнакомцы являются сотрудниками службы безопасности банковского учреждения. Полиция призывает липчан проявлять бдительность при осуществлении операций с денежными средствами. Проверяйте любую информацию о ваших сбережениям, поступающую от незнакомых лиц, - призывает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.