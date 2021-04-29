Фонд «Милосердие» помог блокаднице благоустроить дом

Этим летом Елене Кондаковой исполнится сто лет. Блокадница, ветеран и вдова участника Великой Отечественной войны сейчас живет в частном секторе недалеко от проспекта Победы. Домик Елены Митрофановны — настоящий оазис старины среди советской и современной блочной застройки. Елена Кондакова любит посидеть на лавочке у своего небольшого цветника.

- Елена Митрофановна переживала, что на нее жалуются из-за того, что придомовая территория ограждена автомобильными покрышками. Это, конечно, нарушение правил благоустройства города. Домик мамы и ее уютный палисадник - настоящее украшение района, и если сменить ограждение они еще больше заиграют. Вместе с нами обговаривали дизайн нового заборчика. Нам показали несколько вариантов, мы вместе выбрали самое экологичное ограждение — выкрашенное в зеленый цвет дерево, - рассказала Татьяна Пустовалова, дочь ветерана.



Вскоре палисадник Елены Кондаковой окружил новый забор. Теперь Елена Митрофановна переживает, а вдруг местные мальчишки сломают новое ограждение. Но волнения напрасны: за состоянием забором будут следить.



Благоустроить дворик Елена Митрофановны помог фонд «Милосердие». Фонд поддерживает социальные проекты, в том числе — по грантовой программе «Стальное дерево». Любой житель Липецка может предложить свой проект, например: благоустройство двора, установку детской площадки и подать заявку на грантовую поддержку.



- Фонд «Милосердие» и НЛМК помогают ветеранам не только в канун 9 мая, а работают по принципу «Память не знает выходных дней». Когда пришла пандемия, фонд «Милосердие» в первую очередь подумал о ветеранах, о тех людях, которые обязаны соблюдать режим самоизоляции. Волонтеры НЛМК помогли им продуктовым наборами, добровольцы приносили лекарства из аптек и помогали по хозяйству. При этом волонтеры регулярно проходили тестирования, были защищены масками и перчатками. Шли курсом «Своих мы не бросаем!», - рассказал главный специалист Дирекции по связям с государственными организациями НЛМК Игорь Подзоров.



Волонтеры НЛМК более месяца поздравляют ветеранов с Днем Победы. Ни один их ветеранов не останется без внимания. К 9 мая ветеранам принесут гостинцы, и ,если позволит эпидемиологическая обстановка, то ветеранов в День Победы пригласят на торжество в сквер имени Франценюка, обновление которого планируют завершить в течение недели.