Спорт

58 минут назад

Липецкие «железные люди» выполнили нормативы мастеров и кандидатов в мастера спорта

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#Тяжелая атлетика
Липецкие «железные люди» выполнили нормативы мастеров и кандидатов в мастера спорта

В чемпионате ЦФО по тяжёлой атлетике у нас на счету 3 медали. 

В чемпионате ЦФО по тяжёлой атлетике во Владимире липецкие атлеты завоевали медали всех достоинств. Два земляка выполнили нормативы мастеров спорта.

Чемпионом ЦФО стал 21-летний Рифкат Фазылянов в весовой категории до 81 кг. Ученик Александра Козадёрова показал очень приличные результаты: 130 кг в рывке и 160 – в толчке. Итоговая сумме в 290 кг оказалась на 6 «кило» больше, чем у серебряного призёра. При этом Рифкат впервые выполнил мастерский норматив.

Дмитрий Кузнецов из Ельца в весовой категории до 55 кг набрал в сумме 200 кг (92+108), что принесло ему «серебряную» медаль. При этом воспитанник Вячеслава Новикова тоже покорил норматив мастера спорта.

«Бронзу» в этой же весовой категории получил представитель ОК СШОР из Липецка Михаил Каменев – 191 кг (88+103).

Из других результатов отметим 4-е место Степана Васильева из ОК СШОР в категории до 96 кг с результатом 325 кг (150+175).

Несмотря на отсутствие из-за травм нескольких сильных штангистов сборная Липецкой области в командном зачёте заняла достойное 7-е место среди 15 сборных.

Наши девушки на пьедестал почёта не попали, но без локальных успехов дело не обошлось. В категории до 55 кг Ольга Бартенева заняла 10-е место, но впервые выполнила норматив кандидата в мастера спорта – 115 кг (55+60). 

Александра Кишкина тоже была 10-й в весе до 64 кг - 130 кг (56+74), а Милена Двуреченская в этой же категории трижды в рывке штурмовала отметку в 58 кг, но не справилась ни разу и получила нулевую отметку в итоговый протокол. 

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#Тяжелая атлетика

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