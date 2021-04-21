Общество
34 минуты назад
За организацию митинга в День защитника Отечества члена КПРФ оштрафовали на 10 тысяч рублей
несмотря на то, что на сторону Николая Быковских встала прокуратура.
Сегодня Советский районный суд Липецка оштрафовал на 10 тысяч рублей члена КПРФ Николая Быковских по ч.1 ст. 20.2 КоАП РФ («нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка организации митинга»). Ему вменили организацию незаконного митинга в День защитника Отечества, который сами коммунисты приурочили к «Дню Советской армии и Военно-морского флота».
Митинг прошел 23 февраля этого года у областного Центра культуры, народного творчества и кино. Он был 20-минутным из-за сильного мороза и на него пришло от силы 50 человек. Но все же в отделе полиции №8 УМВД РФ по Липецку акцию сочли незаконной, несогласованной с органом местного самоуправления. Николай Быковских был об этом предупрежден, но митинг сворачивать отказался, сославшись на то, что отправлял должным образом составленное уведомление в мэрию Липецка.
- Я не получил мотивированного отказа, следовательно, митинг законный, - сказал Николай Быковских подполковнику полиции Александру Головину.
Администрация Липецка в лице и.о. главы города Ирины Артемовой отказала коммунистам в митинге из-за действующих в регионе ковидных ограничений. Однако в этот же день у Вечного огня на площади Героев прошла патриотическая акция с участием депутатов и чиновников, и никто ее не разгонял.
- Я обжаловал действия администрации Липецка в прокуратуре. В суд я принес ответ на мое обращение за подписью заместителя прокурора региона Руслана Стрельникова, который встал на мою сторону. В документе написано, что мэрия была вправе предложить мне как организатору митинга иное место для проведения акции, но ответ должен быть мотивированным и объективно обусловленным, но администрация этого не сделала. Однако документ не произвел никакого впечатления на судью, - сообщил GOROD48 Николай Быковских.
Ответ заместителя прокурора области Николаю Быковских был приложен к материалам административного дела, а он сам - оштрафован. По минимуму. Максимальная санкция ч.1 ст. 20.2 КоАП РФ предполагает штраф в размере 20 тысяч рублей.
Митинг прошел 23 февраля этого года у областного Центра культуры, народного творчества и кино. Он был 20-минутным из-за сильного мороза и на него пришло от силы 50 человек. Но все же в отделе полиции №8 УМВД РФ по Липецку акцию сочли незаконной, несогласованной с органом местного самоуправления. Николай Быковских был об этом предупрежден, но митинг сворачивать отказался, сославшись на то, что отправлял должным образом составленное уведомление в мэрию Липецка.
- Я не получил мотивированного отказа, следовательно, митинг законный, - сказал Николай Быковских подполковнику полиции Александру Головину.
Администрация Липецка в лице и.о. главы города Ирины Артемовой отказала коммунистам в митинге из-за действующих в регионе ковидных ограничений. Однако в этот же день у Вечного огня на площади Героев прошла патриотическая акция с участием депутатов и чиновников, и никто ее не разгонял.
- Я обжаловал действия администрации Липецка в прокуратуре. В суд я принес ответ на мое обращение за подписью заместителя прокурора региона Руслана Стрельникова, который встал на мою сторону. В документе написано, что мэрия была вправе предложить мне как организатору митинга иное место для проведения акции, но ответ должен быть мотивированным и объективно обусловленным, но администрация этого не сделала. Однако документ не произвел никакого впечатления на судью, - сообщил GOROD48 Николай Быковских.
Ответ заместителя прокурора области Николаю Быковских был приложен к материалам административного дела, а он сам - оштрафован. По минимуму. Максимальная санкция ч.1 ст. 20.2 КоАП РФ предполагает штраф в размере 20 тысяч рублей.
Билли Кид
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Викторм