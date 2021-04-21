Происшествия
59 минут назад
Житель Липецкой области погиб в лобовом столкновении минивэна и грузовика
«Фольксваген Транспортер» под управлением жителя Ельца выехал на полосу встречного движения.
20 апреля на трассе «Дон» в Новоусманском районе Воронежской области столкнулись столкновение минивэн «Фольксваген Транспортер» и грузовик «Скания».
По предварительным данным, за рулем «Фольксвагена» находился 47-летний житель Ельца. Он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в ехавший на встречу большегруз «Скания» с прицепом.
От полученных травм пассажир «Фольксвагена», житель Липецкой области, скончался на месте аварии, водитель минивэна с тяжелыми травмами доставлен в больницу.
- По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Воронежской области.
Фото пресс-службы УМВД РФ по Воронежской области.
По предварительным данным, за рулем «Фольксвагена» находился 47-летний житель Ельца. Он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в ехавший на встречу большегруз «Скания» с прицепом.
От полученных травм пассажир «Фольксвагена», житель Липецкой области, скончался на месте аварии, водитель минивэна с тяжелыми травмами доставлен в больницу.
- По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Воронежской области.
Фото пресс-службы УМВД РФ по Воронежской области.
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