Житель Липецкой области погиб в лобовом столкновении минивэна и грузовика

«Фольксваген Транспортер» под управлением жителя Ельца выехал на полосу встречного движения.

20 апреля на трассе «Дон» в Новоусманском районе Воронежской области столкнулись столкновение минивэн «Фольксваген Транспортер» и грузовик «Скания».По предварительным данным, за рулем «Фольксвагена» находился 47-летний житель Ельца. Он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в ехавший на встречу большегруз «Скания» с прицепом.От полученных травм пассажир «Фольксвагена», житель Липецкой области, скончался на месте аварии, водитель минивэна с тяжелыми травмами доставлен в больницу.- По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Воронежской области.