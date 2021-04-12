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В Санкт-Петербурге при тушении пожара на фабрике погиб пожарный
Прокуратура и Следственный комитет организовали проверку по данному факту.
При тушении пожара в здании фабрики "Невская мануфактура" в Санкт-Петербурге пострадали двое пожарных, один погиб. Во время разведки погиб специалист МЧС из звена газодымозащитной службы, двое его коллег пострадали — мужчин отрезало от выхода огнем, когда они помогали персоналу покинуть горящее здание. У выживших обожжено 40–50% поверхности тела, - передает ТАСС.
Возгорание распространилось на площади в 1,5 тысячи квадратных метров.
Горят четыре из шести этажей фабрики, обрушилась кровля и перекрытия.
Пострадавшие пожарные госпитализированы, из здания эвакуированы 40 человек, двум из них потребовалась госпитализация. По данным МЧС, сейчас для тушения готовятся задействовать вертолет.
Изначально площадь пожара оценивалась в 200 кв. м, но позднее огнем оказались охвачены 4 тыс. кв. м — пламя быстро распространилось по деревянным перекрытиям.
Пожару присвоили пятый — максимальный — ранг сложности. В борьбе с огнем задействовали 300 человек и несколько десятков единиц техники.
Следственный комитет РФ по региону и прокуратура Санкт-Петербурга организовали проверки по данному факту.
Сообщение о произошедшем на фабрике "Невская мануфактура", расположенном в доме 50 по Октябрьской набережной, пожаре, поступило днем 12 апреля, в 12-35.
Комплекс построек "Невской мануфактуры" является объектом культурного наследия. Здания были построены во второй половине XIX века, сейчас в комплексе располагается бизнес-центр, - передает Bfm.ru.
Возгорание распространилось на площади в 1,5 тысячи квадратных метров.
Горят четыре из шести этажей фабрики, обрушилась кровля и перекрытия.
Пострадавшие пожарные госпитализированы, из здания эвакуированы 40 человек, двум из них потребовалась госпитализация. По данным МЧС, сейчас для тушения готовятся задействовать вертолет.
Изначально площадь пожара оценивалась в 200 кв. м, но позднее огнем оказались охвачены 4 тыс. кв. м — пламя быстро распространилось по деревянным перекрытиям.
Пожару присвоили пятый — максимальный — ранг сложности. В борьбе с огнем задействовали 300 человек и несколько десятков единиц техники.
Следственный комитет РФ по региону и прокуратура Санкт-Петербурга организовали проверки по данному факту.
Сообщение о произошедшем на фабрике "Невская мануфактура", расположенном в доме 50 по Октябрьской набережной, пожаре, поступило днем 12 апреля, в 12-35.
Комплекс построек "Невской мануфактуры" является объектом культурного наследия. Здания были построены во второй половине XIX века, сейчас в комплексе располагается бизнес-центр, - передает Bfm.ru.