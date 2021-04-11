СТОПКОРОНАВИРУС.РФ: в Липецкой области за сутки от COVID-19 умерло два человека

За минувшие сутки в Липецкой области выявлен 81 случай инфицирования коронавирусом, умерли два человека. Об этом сообщает сайт официальной информации о коронавирусе в России стопкоронавирус.рф.



С начала эпидемии в регионе зарегистрированы 28 509 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 25 374 человек, умерли — 575 человека.



За минувшие сутки в России подтверждены 8 702 случая коронавирусной инфекции. С начала эпидемии в России выявлены 4 641 390 случаев инфицирования, 4 265 509 человек выздоровели.

