В Липецке моют остановочные павильоны и красят дорожное ограждение

Теплая сухая погода позволила сотрудникам муниципального управления благоустройства начать влажную уборку остановочных павильонов.

Как сообщают в управлении, павильоны не просто обливают водой и протирают, каждый элемент промывают вручную. Уборку проводят две бригады. За неполную из-за дождей неделю работы специалистам удалось привести в порядок около 70 павильонов – на улицах на улицах Московской, Гагарина, Ленина, Фрунзе, Космонавтов и других.



- Больше всего сложностей вызывают расклеенные объявления и надписи, нанесённые перманентными маркерами. На удаление следов уходит много времени и сил, - пояснил начальник управления Алексей Романчукевич.



Сегодня, 9 апреля, сотрудники управления приступают к ещё одному виду весенне-летних работ – покраске дорожного ограждения. Его приведут в порядок на улицах Зегеля и Плеханова. В ближайших планах обновление покрытия ограждений на улицах Гагарина, Терешковой и других – в перечне объекты в разных районах города.



Фото пресс-службы администрации Липецка.



