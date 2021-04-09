сегодня, 14:03
В Липецке моют остановочные павильоны и красят дорожное ограждение
Теплая сухая погода позволила сотрудникам муниципального управления благоустройства начать влажную уборку остановочных павильонов.
- Больше всего сложностей вызывают расклеенные объявления и надписи, нанесённые перманентными маркерами. На удаление следов уходит много времени и сил, - пояснил начальник управления Алексей Романчукевич.
Сегодня, 9 апреля, сотрудники управления приступают к ещё одному виду весенне-летних работ – покраске дорожного ограждения. Его приведут в порядок на улицах Зегеля и Плеханова. В ближайших планах обновление покрытия ограждений на улицах Гагарина, Терешковой и других – в перечне объекты в разных районах города.
Фото пресс-службы администрации Липецка.
Эксперт
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