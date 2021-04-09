Общество

сегодня, 14:03

В Липецке моют остановочные павильоны и красят дорожное ограждение

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#благоустройство
В Липецке моют остановочные павильоны и красят дорожное ограждение

Теплая сухая погода позволила сотрудникам муниципального управления благоустройства начать влажную уборку остановочных павильонов.

Как сообщают в управлении, павильоны не просто обливают водой и протирают, каждый элемент промывают вручную. Уборку проводят две бригады. За неполную из-за дождей неделю работы специалистам удалось привести в порядок около 70 павильонов – на улицах на улицах Московской, Гагарина, Ленина, Фрунзе, Космонавтов и других.

- Больше всего сложностей вызывают расклеенные объявления и надписи, нанесённые перманентными маркерами. На удаление следов уходит много времени и сил, - пояснил начальник управления Алексей Романчукевич.

Сегодня, 9 апреля, сотрудники управления приступают к ещё одному виду весенне-летних работ – покраске дорожного ограждения. Его приведут в порядок на улицах Зегеля и Плеханова. В ближайших планах обновление покрытия ограждений на улицах Гагарина, Терешковой и других – в перечне объекты в разных районах города.

Фото пресс-службы администрации Липецка.

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#благоустройство

Комментарии (5)

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Эксперт

58 минут назад
Не забудте помыть на всей улице Баумана и по возможностям повесить камеры наблюдения рядом с остановочными павильонами , лично видел как подъезжает машина из нее выходит человек и клеет листы формата А4 прямо на стекло ! Нужно отловить владельца по номеру машины и оштрафовать по крупному!
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Доярка с хацапетовки

сегодня, 14:29
У нас есть кому срывать, объявления
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Оклейщикам остановок

сегодня, 14:19
Не ужели Вам самим приятно когда остановочные павильоны оклеены Вашими объявлениями? Наклейте лучше себе на лбу и ходите так по городу.
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Мойдодыр

сегодня, 14:15
Чисто не там , где убирают , а там , где мусорят часто !!)
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48

сегодня, 14:12
Заборы-демонтировать. Безумие выделять деньги на окраску бесполезных и даже опасных конструкций.
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