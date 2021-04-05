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Роскомнадзор решил не блокировать Твиттер и замедлить трафик до 15 мая
Роскомнадзор решил не блокировать Твиттер полностью, а продлить меры по ограничению и замедлению трафика до 15 мая.
Роскомнадзор принял решение не переходить к следующей мере - полной блокировке работы социальной сети Твиттер в России, продлив меру по ограничению трафика Twitter до 15 мая. Тем самым соцсети предоставляется дополнительное время на удаление всего запрещённого контента и приведение своей деятельности в полное соответствие с законодательством нашей страны, - говорится в сообщении ведомства.
Ранее 10 марта было принято решение по замедлению трафика Twitter, после чего компания удалила около 1,9 тыс. из 3.1 тыс. не удалявшихся с 2017 года запрещённых в РФ материалов с детской порнографией, пронаркотического и суицидального контента.
Компанией повышена скорость удаления запрещённых материалов. Из 650 появившихся новых ссылок на запрещённый контент удалено около 580. Среднее время удаления составляет 81 час.
В соответствии с российским законодательством на удаление запрещённой информации соцсетям отводятся 24 часа с момента получения уведомления.
1 апреля по инициативе администрации Twitter состоялась ВКС. Вице-президент по публичной политике в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке Twitter Inc. Шинейд МакСуинни сообщила об усилиях, предпринимаемых компанией по улучшению модерации запрещённого контента.
На вопрос представителя Twitter об условиях снятия мер по замедлению трафика соцсети в России руководством Роскомнадзора было дано разъяснение о необходимости удаления в соцсети Twitter всего запрещённого контента, приведения скорости удаления в соответствие с российским законодательством, выполнения всех норм, регулирующих деятельность соцсетей в России.
С учётом впервые принятого соцсетью решения по изменению принципов и скорости работы собственной службы модерации на территории РФ и удаления в связи с этим существенной части запрещённого контента Роскомнадзор принял решение не переходить к следующей мере - полной блокировке работы Твиттера в России, продлив меру по ограничению трафика Twitter до 15 мая.
Роскомнадзор продолжит взаимодействие с администрацией Twitter для полного и скорейшего удаления соцсетью всей запрещённой информации. Соблюдение российского законодательства в полном объёме позволит снять меры по замедлению трафика и исключить блокировку работы сервиса в России, - сообщает ведомство.
Ранее 10 марта было принято решение по замедлению трафика Twitter, после чего компания удалила около 1,9 тыс. из 3.1 тыс. не удалявшихся с 2017 года запрещённых в РФ материалов с детской порнографией, пронаркотического и суицидального контента.
Компанией повышена скорость удаления запрещённых материалов. Из 650 появившихся новых ссылок на запрещённый контент удалено около 580. Среднее время удаления составляет 81 час.
В соответствии с российским законодательством на удаление запрещённой информации соцсетям отводятся 24 часа с момента получения уведомления.
1 апреля по инициативе администрации Twitter состоялась ВКС. Вице-президент по публичной политике в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке Twitter Inc. Шинейд МакСуинни сообщила об усилиях, предпринимаемых компанией по улучшению модерации запрещённого контента.
На вопрос представителя Twitter об условиях снятия мер по замедлению трафика соцсети в России руководством Роскомнадзора было дано разъяснение о необходимости удаления в соцсети Twitter всего запрещённого контента, приведения скорости удаления в соответствие с российским законодательством, выполнения всех норм, регулирующих деятельность соцсетей в России.
С учётом впервые принятого соцсетью решения по изменению принципов и скорости работы собственной службы модерации на территории РФ и удаления в связи с этим существенной части запрещённого контента Роскомнадзор принял решение не переходить к следующей мере - полной блокировке работы Твиттера в России, продлив меру по ограничению трафика Twitter до 15 мая.
Роскомнадзор продолжит взаимодействие с администрацией Twitter для полного и скорейшего удаления соцсетью всей запрещённой информации. Соблюдение российского законодательства в полном объёме позволит снять меры по замедлению трафика и исключить блокировку работы сервиса в России, - сообщает ведомство.