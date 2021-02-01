сегодня, 09:49
В травматологическом отделении больницы «Свободный сокол» не осталось ни одной свободной койки
За минувшие выходные с переломами костей и сотрясениями мозга, полученных при падении в гололед, с улиц госпитализировали 22 человек.
- Среди наших пациентов много пожилых людей. Большинство из них просто не дошли до ближайшего магазина. Люди пенсионного возраста получили серьезные травмы, некоторые из которых в их возрасте с трудом поддаются лечению. Так, среди тех, кто попал к нам в эти выходные, есть пожилые люди с переломами шейки бедра. Самый пожилой наш пациент - 88-летняя женщина с переломом голени и сотрясением мозга, - говорит заведующий отделением травматологии сокольской больницы Виктор Пестрецов.
В травматологическом отделении стационара - 75 коек. И после выходных нет ни одной свободной.
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