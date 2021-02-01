В травматологическом отделении больницы «Свободный сокол» не осталось ни одной свободной койки

За минувшие выходные с переломами костей и сотрясениями мозга, полученных при падении в гололед, с улиц госпитализировали 22 человек.

В травматологическом отделении ГУЗ «ЛГБ №3 «Свободный сокол» - аншлаг. За минувшие выходные с переломами костей и сотрясениями мозга, полученных при падении в гололед, в травмпункт при больнице самостоятельно обратились 253 жителя Липецка. Через приемный покой прошли еще порядка 40 человек с серьезными травмами. Из них 22 пациента были госпитализированы.



- Среди наших пациентов много пожилых людей. Большинство из них просто не дошли до ближайшего магазина. Люди пенсионного возраста получили серьезные травмы, некоторые из которых в их возрасте с трудом поддаются лечению. Так, среди тех, кто попал к нам в эти выходные, есть пожилые люди с переломами шейки бедра. Самый пожилой наш пациент - 88-летняя женщина с переломом голени и сотрясением мозга, - говорит заведующий отделением травматологии сокольской больницы Виктор Пестрецов.



В травматологическом отделении стационара - 75 коек. И после выходных нет ни одной свободной.