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В травматологическом отделении больницы «Свободный сокол» не осталось ни одной свободной койки

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#гололед #травмы
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В травматологическом отделении больницы «Свободный сокол» не осталось ни одной свободной койки

За минувшие выходные с переломами костей и сотрясениями мозга, полученных при падении в гололед, с улиц госпитализировали 22 человек.

В травматологическом отделении ГУЗ «ЛГБ №3 «Свободный сокол» - аншлаг. За минувшие выходные с переломами костей и сотрясениями мозга, полученных при падении в гололед, в травмпункт при больнице самостоятельно обратились 253 жителя Липецка. Через приемный покой прошли еще порядка 40 человек с серьезными травмами. Из них 22 пациента были госпитализированы.

- Среди наших пациентов много пожилых людей. Большинство из них просто не дошли до ближайшего магазина. Люди пенсионного возраста получили серьезные травмы, некоторые из которых в их возрасте с трудом поддаются лечению. Так, среди тех, кто попал к нам в эти выходные, есть пожилые люди с переломами шейки бедра. Самый пожилой наш пациент - 88-летняя женщина с переломом голени и сотрясением мозга, - говорит заведующий отделением травматологии сокольской больницы Виктор Пестрецов.

В травматологическом отделении стационара - 75 коек. И после выходных нет ни одной свободной.
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#гололед #травмы
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Комментарии (9)

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Дворник

27 минут назад
Шапокляк, подавать в суд на на хозяев территории, вт. ч. и мэрию, если падение зафиксировано по времени и месту, лучше со снимком и подписью свидетелей. Мэрия отпасует к главному смотрителю. Но если документы в суд оформлено правильно, дело безусловно выигрышное, моральный ущерб, затраты на лечение, упущенный доход. В ряде городов оформлять актами такие травмы помогают волонтёры. Писать об этом надо постоянно и учить людей защищать своё здоровье, ведь кто-то останутся инвалидами.
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Пока не упадет депутат

30 минут назад
улицы песком не посыпят!
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Пока не упадет депутат

31 минуту назад
улицы песком не посыпят!
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аааааааааааааааааа

32 минуты назад
вот они нарушители самоизоляции
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Любопытный

39 минут назад
И куда пропали наши главы? Кончились ленточки для разрезания? Да и с недоделанным домом подставили.
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цирк

52 минуты назад
не ужели у нас опять случилось ледовое побоище на чудском озере или настолько ослаб иммунитет у жителей ,,жемчужине черноземья,, которые прокурили весь семейный бюджет и их ветром шатает-142 процента
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Андрей

52 минуты назад
Дооптиммзировались...
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Гость

53 минуты назад
Посыпать дороги песком не судьба?!
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Шапокляк

53 минуты назад
Подавать в суд на мэрию и управляшки. Город - сплошной каток
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