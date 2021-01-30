Происшествия

сегодня, 17:24

Легковушка влетела под фуру на трассе в Липецкой области

12 2783
#ДТП
2
Легковушка влетела под фуру на трассе в Липецкой области

Один человек погиб.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, на трассе М-4 "Дон" в Липецкой области произошло ДТП: легковушка влетела под фуру.

ДТП произошло в Задонском районе. Легковой и грузовой автомобили двигались в попутном направлении. В результате ДТП один человек погиб, два пострадали. 

- Сотрудники МЧС, прибывшие на место происшествия, извлекли пострадавших из автомобиля при помощи специальных инструментов, после чего передали  их сотрудникам "Скорой медицинской помощи", - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области. - Кроме того, спасатели обеспечили пожарную безопасность, извлекли легковой автомобиль из-под грузового прицепа.  

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Фото - пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области
12 2783
#ДТП
2

Комментарии (12)

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Почему

11 минут назад
фура не уступила дорогу крутому господину !Наказать Фуру !
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Евгений

19 минут назад
Спешка=смерть=похороны
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сон за рулем

33 минуты назад
Никто и ничего не понял.....
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липецк

38 минут назад
...зачем так летать по такой дороге ...лучше на 3 часа позже приехать но ЖИВЫМИ
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Лис

39 минут назад
Ан нет, там все хуже.фура походу в технологическом разрыве развернуться решила.смеить на нем.
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Вован настоящий

39 минут назад
Да уж!, скорее всего погиб пасажир .
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Семён

40 минут назад
Царство небесное погибшему. Не гоните как угорелые, не в тачке дело, берегите себя
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Лис

41 минуту назад
Фокс, какая встречка, там отбойник, платная трасса.написали же в попутном направлении двигались. Тр
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* водятлам,

42 минуты назад
сигналящим и моргающим тем, кто едет по правилам! Идите лесом. У нас есть семьи, мы их любим. И будем ездить осторожно, а не так, как вам хочется.
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Да уж!

44 минуты назад
Страшно! Куда - то спешил. Теперь не спешит.
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