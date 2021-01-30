Легковушка влетела под фуру на трассе в Липецкой области

Один человек погиб.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, на трассе М-4 "Дон" в Липецкой области произошло ДТП: легковушка влетела под фуру.ДТП произошло в Задонском районе. Легковой и грузовой автомобили двигались в попутном направлении. В результате ДТП один человек погиб, два пострадали.- Сотрудники МЧС, прибывшие на место происшествия, извлекли пострадавших из автомобиля при помощи специальных инструментов, после чего передали их сотрудникам "Скорой медицинской помощи", - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области. - Кроме того, спасатели обеспечили пожарную безопасность, извлекли легковой автомобиль из-под грузового прицепа.