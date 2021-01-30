Происшествия
сегодня, 17:24
Легковушка влетела под фуру на трассе в Липецкой области
Один человек погиб.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, на трассе М-4 "Дон" в Липецкой области произошло ДТП: легковушка влетела под фуру.
ДТП произошло в Задонском районе. Легковой и грузовой автомобили двигались в попутном направлении. В результате ДТП один человек погиб, два пострадали.
- Сотрудники МЧС, прибывшие на место происшествия, извлекли пострадавших из автомобиля при помощи специальных инструментов, после чего передали их сотрудникам "Скорой медицинской помощи", - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области. - Кроме того, спасатели обеспечили пожарную безопасность, извлекли легковой автомобиль из-под грузового прицепа.
Фото - пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области
ДТП произошло в Задонском районе. Легковой и грузовой автомобили двигались в попутном направлении. В результате ДТП один человек погиб, два пострадали.
- Сотрудники МЧС, прибывшие на место происшествия, извлекли пострадавших из автомобиля при помощи специальных инструментов, после чего передали их сотрудникам "Скорой медицинской помощи", - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области. - Кроме того, спасатели обеспечили пожарную безопасность, извлекли легковой автомобиль из-под грузового прицепа.
Фото - пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области
Комментарии (12)
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Почему
Евгений
сон за рулем
липецк
Лис
Вован настоящий
Семён
Лис
* водятлам,
Да уж!