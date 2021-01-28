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Липецкая вечЁрка: затопленное кладбище, разбитые автомобили и «разбор полетов» УК
Сегодня, 28 января, в Липецке затопило кладбище, сразу восемь машин попали в яму на дороге рядом с Нижним парком, а сотрудники управляющих компаний вместе с губернатором Игорем Артамоновым подвели итоги работы за год.
Из-за непогоды ускорилось разрушение асфальта на дорогах Липецка. В центре города залитую водой яму попали сразу восемь автомобилей. ЧП случилось на улице Карла Маркса рядом с Нижним парком. Водители намерены судиться с мэрией. Однако чиновники уверяют, что не сидели сложа руки. Накануне, пока яма была не такой глубокой, они установили на улице ограничивающие движение знаки. А теперь собираются ее заделать.
— Водители расслабились, две сухие и бесснежные зимы дают о себе знать. Забыли, что асфальт в городе сходит с дорог обычно к концу января, началу февраля, — написал комментатор.
За сутки дорожники уже залатали 250 квадратных метров ям и откачали более 1100 кубометров воды. Хотя, то совсем не заметно — число ям, залитых водой, на дорогах города ужасает.
И еще автомобильные новости с криминальным оттенком. Некий гражданин кладет под «дворники» владельцам машин, нарушившим ПДД листок с требованием ему заплатить (в три раза меньше, чем штраф). В противном случае вымогатель обещает отослать фото в полицию. В полицию пока жалобы на вымогателя не поступали.
А прокуратура настолько увлеклась поисками автозакупок, что уже требует отменить не только закупки люксовых иномарок, но и российских моделей в комплектации «люкс». Негоже чиновникам ездить в комфортных условиях. В этот раз отменили тендер на покупку «Lada Niva» в двух сельсоветах.
У коммунальщиков сегодня был «разбор полетов»: администрация области подводила итоги работы управляющих компаний за год. Отчетности было много: назвали и лидеров, и аутсайдеров. Разбирали, почему случаются аварии, а липчане продолжают жаловаться на работу УК. Губернатор Игорь Артамонов в очередной раз потребовал решительных действий.
— Не надо цацкаться! Возьмем порыв трубы у «Ривьеры» в прошлую субботу. Если там нарушен норматив ремонта, почему я должен читать сообщения о том, что люди с маленькими детьми сидят без воды? Каждая такая ситуация должна заканчиваться обращением в прокуратуру и суд! Тогда мы приведем в чувство всех наших партнеров.
Кстати, на свои управляющие компании, отчаявшись, жители жалуются не в прокуратуру и суд, а в GOROD48. Так в Лебедяни на улице Трудовой,8 уже давно течет крыша.