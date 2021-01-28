Происшествия

32 минуты назад

Сбившему 22-летнего парня водителю грозит до 5 лет лишения свободы

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#ДТП
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Сбившему 22-летнего парня водителю грозит до 5 лет лишения свободы

Прокурор Советского района Липецка утвердил обвинительное заключение.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, прокурор Советского района Липецка утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту смертельного ДТП на улице Циолковского 4 ноября прошлого года.

Напомним, вечером 4 ноября в Липецке на улице Циолковского на пешеходном переходе произошло ДТП. 24-летний водитель автомобиля «Фольксваген-Поло» на пешеходном переходе сбил 22-летнего парня, который от полученных травм скончался в реанимационном отделении, не приходя в сознание.

В ходе следствия было установлено, что в момент ДТП автомобиль был исправен и двигался со скоростью около 60 км/ч. Водитель выехал на пешеходный переход на запрещающий движение красный сигнал светофора. А пешеход пересекал дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий зеленый сигнал светофора.

Свою вину водитель полностью признал. Добавим, что по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» 24-летнему липчанину, насмерть сбившему пешехода, теперь грозит наказание в виде принудительных работ на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Добавим, что это ДТП вызвало большой резонанс. Активисты Фонда содействия развитию городов "Городские проекты" стали писать в соцсетях, что уже третий год привлекают внимание властей к этому переходу, а после трагического инцидента указали на необходимость улучшения освещения и решения проблем с обзором.

20 ноября на месте ДТП на улице Циолковского появилась табличка с надписью: «На этом переходе в ДТП погиб 22-летний Дмитрий. Он мог бы быть жив, но в нашем городе: автомобили могут безнаказанно ездить со скоростью 80 км/ч, а за скорость до 100 км/ч водитель получит штраф всего 250 рублей; пешеходные переходы не оборудованы островками безопасности и плохо освещены, а автомобильные полосы слишком широкие; чиновники создают иллюзию безопасности вместо того, чтобы спасать жизни. Требуйте безопасных улиц».

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Мэрия Липецка тут же заявила, что на пешеходном переходе, где погиб 22-летний парень, будет установлено дополнительное освещение, а саму эту табличку администрация Липецка уберёт.

- В целях обеспечения безопасности дорожного движения данный пешеходный переход оборудован светофорным объектом вызывного типа, работающим в круглосуточном режиме, и всеми необходимыми техническими средствами организации дорожного движения в соответствии с нормативными требованиями, в том числе дорожными знаками 5.19.1 «Пешеходный переход» над проезжей частью во флуоресцентной окантовке, - отметили ранее в пресс-службе администрации Липецка. - Устройство направляющих островков безопасности на данном участке улично-дорожной сети не предусмотрено требованиями ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования». В ближайшее время на данном пешеходном переходе будет установлено дополнительное освещение. Причиной ДТП послужило грубое нарушение правил дорожного движения.


1 637
#ДТП
2

Комментарии (1)

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Липчанин

11 минут назад
Люди помните водитель сядет и выйдет,а вот пешеход ляжет и может уже не встать. Сроки не большие даже этому парню дадут от силы года три поселений,и первая амнистия он дома. А тем кто остался лежать только вечная память
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