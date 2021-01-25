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38-летний липчанин показал, где спрятал нож, которым был убит его знакомый
Следственным отделом по Октябрьскому округу Липецка СУ СК России по Липецкой области в рамках расследования уголовного дела об убийстве 46-летнего местного жителя задержан 38-летний подозреваемый.
Фото СУ СК России по Липецкой области
- Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа на основе полученных доказательств, уличающих гостя в причастности к убийству, задержала подозреваемого. При допросе он признался в содеянном и выдал следователю орудие преступления – нож, спрятанный им у входной двери. Показания от подтвердил при их проверке следователем на месте преступления, - сообщает пресс-служба СКР по региону.
Как они его не нашли сами. Позор
ну
valerafromsplus
н-дя