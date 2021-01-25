38-летний липчанин показал, где спрятал нож, которым был убит его знакомый

Следственным отделом по Октябрьскому округу Липецка СУ СК России по Липецкой области в рамках расследования уголовного дела об убийстве 46-летнего местного жителя задержан 38-летний подозреваемый.





По данным следствия, 23 января в квартире дома по улице Жуковского между хозяином жилья и его 38-летним гостем произошел конфликт, переросший в драку. Выясняя отношения, гость нанес хозяину квартиры не менее пяти ударов ножом в грудь. От полученных ранений потерпевший скончался. Спрятав нож, мужчина сообщил соседям, что, придя в гости, обнаружил знакомого мертвым.- Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа на основе полученных доказательств, уличающих гостя в причастности к убийству, задержала подозреваемого. При допросе он признался в содеянном и выдал следователю орудие преступления – нож, спрятанный им у входной двери. Показания от подтвердил при их проверке следователем на месте преступления, - сообщает пресс-служба СКР по региону.