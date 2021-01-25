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сегодня, 12:33

38-летний липчанин показал, где спрятал нож, которым был убит его знакомый

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#убийство
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38-летний липчанин показал, где спрятал нож, которым был убит его знакомый

Следственным отделом по Октябрьскому округу Липецка СУ СК России по Липецкой области в рамках расследования уголовного дела об убийстве 46-летнего местного жителя задержан 38-летний подозреваемый.

По данным следствия, 23 января в квартире дома по улице Жуковского между хозяином жилья и его 38-летним гостем произошел конфликт, переросший в драку. Выясняя отношения, гость нанес хозяину квартиры не менее пяти ударов ножом в грудь. От полученных ранений потерпевший скончался. Спрятав нож, мужчина сообщил соседям, что, придя в гости, обнаружил знакомого мертвым.

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Фото СУ СК России по Липецкой области

- Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа на основе полученных доказательств, уличающих гостя в причастности к убийству, задержала подозреваемого. При допросе он признался в содеянном и выдал следователю орудие преступления – нож, спрятанный им у входной двери. Показания от подтвердил при их проверке следователем на месте преступления, - сообщает пресс-служба СКР по региону.



4 992
#убийство
1

Комментарии (4)

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Как они его не нашли сами. Позор

54 минуты назад
Вот это уровень работы. Им если нож на самом видном месте оставили бы они бы тоже не нашли.
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ну

57 минут назад
какой хитрый 38-летний подозреваемый
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valerafromsplus

сегодня, 13:00
Женская ножка на фото или мужская? :)
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н-дя

сегодня, 12:58
Следаки видимо споткнулись о нож.....
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