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Мятежники окружили столицу Центральной Африканской Республики

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В ЦАР объявили о введении режима ЧС в связи с наступлением повстанческих группировок на столицу Банги, сообщает в пятницу BBC News.

По словам представителя правительства, режим будет действовать 15 дней и даст возможность военнослужащим совершать аресты без санкции судебных властей.

Мятежники, которые контролируют примерно две трети территории страны, окружили столицу. Армия и миротворческие силы ООН стараются остановить это наступление. Спецпредставитель генсека ООН и глава миссии по стабилизации в ЦАР Манкер Ндиайе предупредил, что ситуация в сфере безопасности в стране - сложная.

Мятежные группировки не согласны с законностью переизбрания президента Фостена Арканжа Туадеры. Власти ЦАР со своей стороны обвиняют бывшего главу государства Франсуа Бозизе в том, что именно он спровоцировал эскалацию насилия в стране.

27 декабря в ЦАР состоялись всеобщие выборы, на которых избирался президент. Бозизе не был допущен до участия в выборах. Против него действуют санкции ООН в связи с данными о поддержке им военизированных группировок, обвиняемых в преступлениях против человечности. На пост главы государства переизбрали Туадеру.

Власти ЦАР ведут с мятежниками борьбу, в частности, пользуясь поддержкой миротворческого контингента ООН. Кроме того, в стране работают российские военные инструкторы, пишет www.interfax.ru

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