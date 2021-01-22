Общество

17 минут назад

С приходом оттепели в Липецке появилась угроза схода снега и падения сосулек с крыш домов

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#сосульки
С приходом оттепели в Липецке появилась угроза схода снега и падения сосулек с крыш домов

Спасатели предупреждают горожан о потенциальной опасности такой погоды.

Непривычные для мягких зим последних лет крещенские морозы в этом году резко сменились оттепелью, что приводит к образованию наледи на кровлях и балконах домов и возможному сходу с крыш тяжелого от влаги снега. 
 
Управление по делам ГО и ЧС Липецка предупреждает горожан об опасности падения сосулек и схода с крыш снега.
 
Основные рекомендации спасателей при угрозе схода снега с крыш зданий:
 
- не приближайтесь к домам со скатными крышами, с которых возможен сход снега, не позволяйте находиться в таких местах детям; 

- обращайте внимание на водостоки: именно там может скапливаться наледь;

- не оставляйте автомобили вблизи сооружений, на карнизах которых образовались сосульки и нависание снега;

- при наличии ограждения опасного места не игнорируйте его, а обойдите опасные места другой дорогой, аналогично поступайте, увидев следы упавшего снега или ледяные осколки на тротуаре;

- не ходите по улице в наушниках, иначе вы не услышите шума падающего снега с крыши снега; 

- услышав громкий голос сверху, не старайтесь убежать, а как можно быстрее прижмитесь к стене;

- заметив скопление снега и сосулек на крыше здания, обратитесь в обслуживающую организацию.
 
Будьте внимательны! После падения с края крыши снег и лёд могут сходить и с середины крыши, поэтому если на тротуаре видны следы ранее упавшего снега или ледяные холмики от воды, капавшей с сосулек, то это указывает на опасность данного места.
 
Помните: находясь в опасной зоне, можно получить тяжелые и опасные травмы!
 
При возникновении чрезвычайных ситуаций звоните по единому номеру служб экстренного реагирования «112».

81
#сосульки

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