Доброе утро, Липецк!

Спортсменка Наталья делится видео своего тренировочного процесса. Девушка готовится к соревнованиям. Уверены, у Натальи все получится!Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.