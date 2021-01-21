сегодня, 06:30
Доброе утро, Липецк!
На календаре четверг, 21 января. Сегодня липчане могут пройти опрос по вакцинации от COVID-19 и научиться мастерить скворечники. Школьники пройдут олимпиадные испытания по ОБЖ, а также узнают итоги «пробника» собеседования по русскому языку.
В Липецке в четверг облачно с прояснениями, днем прогнозируется небольшой снег. Температура днем ожидается от 7 до 9 градусов мороза. 21 января стал самым теплым в Липецке в 1948 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1942 году – 36 градусов мороза.
Дороги
В четверг дорожники продолжат частить ото льда и снега ливневки на проспекте Победы, улицах Катукова, Стаханова, Водопьянова, Ленина, Плеханова, Интернациональной, Желябова.
Ваше мнение
Общероссийский народный фронт запустил опрос, чтобы выяснить мнение граждан по вопросу вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Тем временем в Липецкой области стартовала массовая вакцинация от COVID-19. Узнать все о прививках можно в посте «Липецкой больницы скорой медицинской помощи».
Забота о пернатых
Зимой птицам очень сложно прокормиться, поэтому люди стараются помочь пернатым с пропитанием. Подкармливая птичек, нужно предварительно осведомиться, какой именно корм им подходит. Также можно смастерить скворечник. Тем более, в Липецке проходит ежегодная экологическая акция «Покормите птиц зимой». Её участниками могут стать все желающие, сделав самую простую кормушку.
Пробное собеседование
21 января все школьники города должны узнать итоги пробной сдачи собеседования по русскому языку. Ранее ученики 9-х классов всех городских школ приняли участие в апробации итогового собеседования по русскому языку. Успешное прохождение итогового собеседования для выпускников 9-х классов является одним из условий допуска к государственной итоговой аттестации. Испытание направлено на проверку навыков спонтанной речи.
Планы на строительство
Сегодня городской департамент архитектуры и градостроительства завершает прием замечаний на проект застройки участка в центре поселке Тракторостроителей. Застройку планируют в квартале улиц Краснознаменной, Жуковского, Коммунистической и Юбилейной. Новые дома должны появиться на улицах Краснознаменной, Коммунистической и Бачурина. Это пять высоток в 10 этажей. Помимо этого, в поселке хотят построить физкультурно-оздоровительный комплекс «Акробат», сделать площадки для выгула собак, автостоянки, площадки для игры в пляжный волейбол, сооружения для коммунальной инфраструктуры, детсад на 220 малышей.
Безопасность превыше всего
В четверг в Липецке состоится очередная предметная часть регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Сегодня ученики 9-11 классов покажут свои знания по ОБЖ. Желаем участникам олимпиады успеха!
Премьеры недели
В этот четверг кинотеатры города представят семь новинок проката. Среди премьер – отечественная комедия, новая история от Pixar, зарубежный криминальный триллер, спортивная драма о шахматисте, антиутопия про пандемию в 2024 году, отечественное авторское кино и ужастик. Подробно расскажем о трех картинах с самыми высокими рейтингами ожидания.
«Корпорация Ad Libitum» (18+). Талантливый и практичный журналист Герман Крылов в погоне за сенсацией попадает в компанию, которая продаёт чувство любви. Неожиданно для самого себя становится объектом манипуляций и попадает в ловушку, из которой трудно выбраться.
«Душа» (6+). Уже немолодой школьный учитель музыки Джо Гарднер всю жизнь мечтал выступать на сцене в состава джазового ансамбля. Однажды он успешно проходит прослушивание у известной клубной певицы и, возвращаясь домой вне себя от счастья, падает в люк и умирает. Теперь у Джо одна дорога — в Великое После, но он сбегает с идущего в вечность эскалатора и случайно попадает в Великое До. Тут новенькие души обретают себя, и у будущих людей зарождаются увлечения, мечты и интересы. Джо становится наставником упрямой души 22, которая уже много веков не может найти свою искру и отправиться на Землю.
«День города» (16+). Приезд президента — очень ответственное мероприятие для любого провинциального города. На любом этапе подготовки что-то может пойти не так. Но никто в Любякино не ожидал, что не так пойдёт всё.
Если среди премьер вы не нашли ничего интересного, этот вечер можно провести в культурном пространстве «Бибилиотека» (Октябрьская, 28). Там сегодня смотрят советскую драму «Вам и не снилось». Может быть, вы и не видели этот фильм, но песню из него знаете точно: она и сейчас звучит в кино.
Злое утро