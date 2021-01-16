В Липецкой области заметно похолодает

В ближайшие сутки атмосферное давление в Липецкой области будет расти – погода ожидается облачной с прояснениями, преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 15-17 градусов мороза, что на 6-8 градусов ниже нормы.





По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 января в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ветер западный, 3-8 м/сек. Температура ночью составит от 16 до 21 градусов мороза, днем будет от 13 до 18 градусов мороза.



В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от 18 до 20 градусов мороза, днем ожидается от 16 до 18 градусов мороза.



17 января стал самым теплым в Липецке в 1918 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1927 году – 34 градуса мороза.



