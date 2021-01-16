18 минут назад
В Липецкой области заметно похолодает
В ближайшие сутки атмосферное давление в Липецкой области будет расти – погода ожидается облачной с прояснениями, преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 15-17 градусов мороза, что на 6-8 градусов ниже нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от 18 до 20 градусов мороза, днем ожидается от 16 до 18 градусов мороза.
17 января стал самым теплым в Липецке в 1918 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1927 году – 34 градуса мороза.
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13.01.2021 17:00Погода в Липецке