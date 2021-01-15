На балконе многоэтажного дома загорелся ноутбук, возгорание тушили четыре отделения пожарных

14 января в многоэтажном доме по улице Бехтеева возник пожар.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, возгорание произошло на балконе. Причиной его стал ноутбук, которой до этого работал в аварийном режиме.



- Четыре отделения пожарных и коленчатый подъемник прибыли к месту возгорания, пожар, разгоревшийся на площади в один квадратный метр, был потушен, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС.



Спасатели в очередной раз просят горожан быть бдительными и не оставлять без присмотра работающее электрооборудование.

