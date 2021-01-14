Житель Усмани получил предоплату за забор и исчез

Теперь ему грозит срок.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, в начале апреля прошлого года 32-летний безработный житель Усмани в социальной сети «ВКонтакте» под вымышленным именем Андрей Кирьянов выложил объявление о том, что он изготавливает и устанавливает металлические заборы. Спустя месяц с небольшим появился первый клиент – заказ поступил по телефону, и в тот же день «Андрей Кирьянов» выехал на объект на замер.



Клиенту сообщили, что стоимость забора составит 74 000 рублей, и что 50% этой суммы нужно внести в форме предоплаты. На следующий день деньги - 37 000 рублей были переданы под расписку – договора об оказании услуг заказчику забора не выдали.



Ограждение исполнитель работ пообещал установить до 25 июня, но потом что-то пошло не так, забор в результате не появился, а заказчику в течение нескольких недель всё время обещали по телефону вернуть предоплату и просили не обращаться в правоохранительные органы. Но деньги так и не вернули. 22 июля клиент написал заявление в полицию.



В ходе расследования было установлено, что давший объявление заранее не собирался выполнять работу и пытался таким образом решить свои материальные проблемы. Прокуратурой Усманского района направлено в суд уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". Вину обвиняемый признал полностью, обратившись в полицию с явкой с повинной.



Санкция части 2 статьи 159 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательных работ на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо принудительных работ на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишения свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.