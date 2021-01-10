165 новых заболевших, и четверо умерших: суточная статистика COVID-19

За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 165 новых случаев коронавирсной инфекции, 76 человек из ранее заболевших выздоровели, четыре человека от СOVID-19 умерли. Об этом сообщает сайт стопкоронавсирус.рф.



С начала эпидемии в Липецкой области выявлены 17 687 случаев инфицирования коронавирусом, 13 056 человек выздоровели, 294 — умерли.



В России за минувшие сутки выявлены 22 851 случаев COVID-19, 24 080 человек выздоровели, 456 — умерли.



С начала эпидемии в России COVID-19 заболели 3 401 954 человек, 2 778 889 из них выздоровели, 61 837 человек умерли.

