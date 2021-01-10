Коронавирус

сегодня, 11:51

165 новых заболевших, и четверо умерших: суточная статистика COVID-19

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#коронавирус
165 новых заболевших, и четверо умерших: суточная статистика COVID-19
За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 165  новых случаев коронавирсной инфекции, 76 человек из ранее заболевших выздоровели, четыре человека от СOVID-19 умерли. Об этом сообщает сайт стопкоронавсирус.рф.

С начала эпидемии в Липецкой области выявлены 17 687 случаев инфицирования коронавирусом, 13 056 человек выздоровели, 294 — умерли.

В России за минувшие сутки выявлены 22 851 случаев COVID-19, 24 080 человек выздоровели, 456 — умерли.

С начала эпидемии в России COVID-19 заболели 3 401 954 человек, 2 778 889 из них выздоровели, 61 837 человек умерли.
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#коронавирус

Комментарии (5)

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Всплеска не будет?

7 минут назад
ВУЗы вынуждены переходить на дистанционный формат обучения. Почему Липецк является исключением?
ответить

Работающий 65+

8 минут назад
На работу завтра выходим?
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Даже истеричкам надоело)

11 минут назад
На новости о ковиде уже никто не реагирует. Не думаю, что поумнели. Скорее всего, просто наскучило.
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Врач

42 минуты назад
Просто тестирование в праздничные дни уменьшили)вот и спад)
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Нуся

сегодня, 12:24
В общем по России вроде как на спад пошло тьфу, тьфу, тьфу. Зато Липецкая область стабильна
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